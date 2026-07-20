Sokołów Podlaski. Pijany kierowca autobusu zatrzymany przez policję

Służby prewencyjne w Sokołowie Podlaskim przerwały niebezpieczną podróż podczas działań pod kryptonimem „Trzeźwość Lokalnie”. Mundurowi skontrolowali mężczyznę prowadzącego pojazd komunikacji podmiejskiej wraz z osobami na pokładzie. Szybko okazało się, że szofer w ogóle nie powinien wyruszać w trasę, ponieważ jego wynik na policyjnym alkomacie wyniósł niespełna promil. Stróże prawa natychmiast odebrali mu uprawnienia, a za kierownicą musiał usiąść zupełnie inny pracownik firmy przewozowej.

Cała sytuacja rozegrała się 20 lipca dokładnie o godzinie 6.35 rano, kiedy ruch na drogach zaczynał gęstnieć. Miejscowi stróże prawa patrolowali ulice i prowadzili zaplanowane kontrole ukierunkowane na wyłapywanie nietrzeźwych w ramach akcji „Trzeźwość Lokalnie”. Wtedy właśnie postanowili dokładnie przyjrzeć się kierującemu podmiejskim autokarem, w którym znajdowali się podróżni.

Weryfikacja stanu 63-latka z powiatu sokołowskiego dała funkcjonariuszom jednoznaczną odpowiedź na temat jego kondycji. Sprzęt pomiarowy bez wahania wskazał, że w jego organizmie pływa niespełna promil alkoholu. Mundurowi nie mieli innego wyjścia i od razu skonfiskowali nieodpowiedzialnemu kierującemu dokument uprawniający do jazdy.

Aby podróżni mogli kontynuować swój przejazd, konieczne było znalezienie szybkiego zastępstwa na stanowisku szofera. Na miejsce zadysponowano dodatkową osobę, która bez przeszkód wsiadła do autokaru i zabrała wszystkich zgromadzonych do wyznaczonego miejsca przeznaczenia.

Kara dla pijanego kierowcy autobusu. Grozi mu więzienie

Zatrzymany 63-latek musi teraz przygotować się na poważne konsekwencje prawne swojego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz długotrwała utrata możliwości kierowania jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi.

Dodatkowo sąd ma prawo nałożyć na niego dotkliwą karę finansową, która zasili budżet Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

– Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. W tym przypadku szczególnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy autobusu mogło narazić na niebezpieczeństwo pasażerów. Policjanci konsekwentnie będą eliminować z dróg osoby, które lekceważą obowiązujące przepisy i narażają bezpieczeństwo innych – powiedziała mł. asp. Aneta Szurowska z KPP w Sokołowie Podlaskim.