Bryła lodu zmiażdżyła samochód. Groźny incydent w centrum Warszawy

W Warszawie doszło do groźnego zdarzenia.

Spadający lód zniszczył zaparkowany samochód.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo i usuwanie lodu z budynków? Dowiedz się, jak zgłaszać takie zagrożenia.

Bryła lodu zmiażdżyła samochód. Interweniowała straż pożarna

Do zdarzenia doszło w niedzielę w godzinach wieczornych. Jak informuje portal Miejski Reporter, z budynku przy ul. Okólnik oderwała się duża bryła lodu i spadła na chodnik oraz zaparkowanego tam busa Renault Trafic. Siła uderzenia była tak duża, że doszło do poważnego uszkodzenia przedniej szyby pojazdu oraz dachu.

Na miejsce skierowano policję oraz zastęp straży pożarnej, który przy użyciu podnośnika usunął z budynku pozostałości lodu, by zlikwidować dalsze zagrożenie dla przechodniów i zaparkowanych pojazdów.

"Szeryf" z Golfa zajechał mu drogę. Wstrząsające nagranie

Gdzie zgłosić zagrożenie?

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo w otoczeniu nieruchomości. Zgodnie z przepisami, to oni odpowiadają za utrzymanie obiektu w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie, w tym usuwanie sopli, nawisów czy brył lodu, które mogą stwarzać zagrożenie dla przechodniów lub mienia.

Wszelkie miejsca stwarzające ryzyko, np. z powodu oblodzenia, zalegającego śniegu czy innych problemów w przestrzeni miejskiej, można zgłaszać całodobowo do miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115. Zgłoszenia przyjmowane są zarówno przez aplikację mobilną, jak i serwis internetowy.

Źródło: Miejski Reporter