Bryła lodu zmiażdżyła samochód. Groźny incydent w centrum Warszawy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-03-02 13:17

Groźny incydent w sercu stolicy. W wyniku odwilży, z gzymsu budynku w Śródmieściu oderwała się ogromna bryła lodu, która spadła wprost na zaparkowany pojazd. Straty materialne są znaczne. Na szczęście, w chwili zdarzenia nikt nie przechodził obok pojazdu, ani nie przebywał w jego wnętrzu.

  • W Warszawie doszło do groźnego zdarzenia.
  • Spadający lód zniszczył zaparkowany samochód.
  • Kto odpowiada za bezpieczeństwo i usuwanie lodu z budynków? Dowiedz się, jak zgłaszać takie zagrożenia.

Bryła lodu zmiażdżyła samochód. Interweniowała straż pożarna

Do zdarzenia doszło w niedzielę w godzinach wieczornych. Jak informuje portal Miejski Reporter, z budynku przy ul. Okólnik oderwała się duża bryła lodu i spadła na chodnik oraz zaparkowanego tam busa Renault Trafic. Siła uderzenia była tak duża, że doszło do poważnego uszkodzenia przedniej szyby pojazdu oraz dachu. 

Na miejsce skierowano policję oraz zastęp straży pożarnej, który przy użyciu podnośnika usunął z budynku pozostałości lodu, by zlikwidować dalsze zagrożenie dla przechodniów i zaparkowanych pojazdów.

"Szeryf" z Golfa zajechał mu drogę. Wstrząsające nagranie

Polecany artykuł:

Biegli o aucie Łukasza Żaka po wypadku na Trasie Łazienkowskiej. "Wcisnął maksi…

Gdzie zgłosić zagrożenie?

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo w otoczeniu nieruchomości. Zgodnie z przepisami, to oni odpowiadają za utrzymanie obiektu w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie, w tym usuwanie sopli, nawisów czy brył lodu, które mogą stwarzać zagrożenie dla przechodniów lub mienia.

Wszelkie miejsca stwarzające ryzyko, np. z powodu oblodzenia, zalegającego śniegu czy innych problemów w przestrzeni miejskiej, można zgłaszać całodobowo do miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115. Zgłoszenia przyjmowane są zarówno przez aplikację mobilną, jak i serwis internetowy.

Źródło: Miejski Reporter

Polecany artykuł:

Groźna kraksa na S7. Sześć aut rozbitych, śmigłowiec LPR w akcji
Groźny wypadek na S7. Sześć aut rozbitych, śmigłowiec LPR w akcji
Galeria zdjęć 11
samochód
niebezpieczny lód
Warszawa