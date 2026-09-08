Strefa Płatnego Parkowania w stolicy znów się powiększa. Wiemy, gdzie pojawią się kolejne parkomaty

Nowe granice warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania

Początek tygodnia przyniósł istotne zmiany na drogowej mapie stolicy. Warszawska Strefa Płatnego Parkowania została poszerzona, a od 7 września za postój muszą płacić kierowcy na wolskich Odolanach oraz w okolicach ulicy Międzynarodowej, znajdującej się na Saskiej Kępie.

Na Odolanach zainstalowano dotąd niemal trzydzieści urządzeń pobierających opłaty. Kierowcy mają tam do dyspozycji niemal siedemset miejsc postojowych, a lokalni mieszkańcy pobrali ponad 270 abonamentów, z czego zdecydowana większość to warianty rejonowe.

Przy ulicy Międzynarodowej uruchomiono z kolei siedemnaście parkomatów, a wyznaczonych miejsc jest około dziewięciuset. Zainteresowanie abonamentami okazało się tutaj znacznie większe – wydano ich ponad dziewięćset pięćdziesiąt, przy czym przeważały uprawnienia rejonowe nad obszarowymi.

Służewiec i Okęcie na celowniku ZDM

Od maja kolejnego roku płatne parkowanie zacznie obowiązywać w nowych rejonach stolicy. Rozszerzenie dotknie mokotowskiego Służewca oraz części Włoch, obejmując obszar Rakowa i północne tereny Okęcia.

- Poza tym przygotowujemy się do badań zajętości miejsc postojowych na obszarze Bielan, chodzi przede wszystkim o ulice w bezpośrednim sąsiedztwie linii metra. To oczekiwanie władz dzielnicy już od ładnych kilku lat. To wstępny etap, chodzi o sprawdzenie, czy takie narzędzie jak strefa jest w danym miejscu w ogóle potrzebne i zasadne. Jak zawsze o zmianach w SPPN decyduje Rada Warszawy

– wyjaśnił Jakub Dybalski, rzecznik prasowy warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. Zorganizowane strefy poboru opłat funkcjonują w Warszawie od końca ubiegłego wieku, początkowo pokrywając tylko śródmieście. Stopniowo włączano do niej kolejne fragmenty stolicy, jednak drogowcy podkreślają, że nie mają w planach pokrycia płatnym parkowaniem wszystkich dzielnic stolicy.

- To jest narzędzie, które pozwala porządkować kwestię wykorzystania miejsc postojowych przy ulicach tam, gdzie popyt jest dużo większy niż dostępna przestrzeń. Wprowadzenie opłat zwiększa rotację (z każdego miejsca korzysta więcej kierowców), a system abonamentowy uprzywilejowuje w dostępie do miejsc postojowych mieszkańców danej okolicy

– dodał przedstawiciel miejskiej jednostki. Warto zaznaczyć, że w weekendy i dni świąteczne kierowcy nie ponoszą kosztów postoju w wyznaczonych strefach. Opłaty nie są również pobierane w szczególne dni w roku, takie jak 2 maja, a także w Wigilię i Sylwestra.

Strefa Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie już za kilka dni. Te ulice są lub będą jak nowe