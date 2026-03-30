Sukces stołecznych policjantów. 48 kilogramów narkotyków znaleziono u 36-latka

Wpadł z torbą marihuany

Warszawscy policjanci z Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia, wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, od dłuższego czasu prowadzili intensywne dochodzenie. Ich celem było zweryfikowanie informacji o mężczyźnie, który miał aktywnie uczestniczyć w handlu narkotykami. Dzięki wieloetapowej pracy operacyjnej udało się namierzyć 36-latka, podejrzewanego o posiadanie i dystrybucję dużych partii środków odurzających.

Kulminacja śledztwa nastąpiła, gdy stołeczni funkcjonariusze, wraz z kryminalnymi z Pragi Południe, zorganizowali akcję, podczas której zatrzymali mężczyznę. Wpadł on w ręce policji w momencie, gdy próbował załadować do samochodu torbę zawierającą dwa kilogramy marihuany. Dalsze przeszukanie jego mieszkania ujawniło znacznie większe ilości narkotyków oraz profesjonalny sprzęt do ich porcjowania i pakowania, co świadczyło o zorganizowanym charakterze jego działalności.

Narkotyki ukryte w całym mieszkaniu i poważne zarzuty

Arsenał narkotyków, w tym ponad 30 kg marihuany, blisko 12 kg mefedronu, prawie 5 kg 4-CMC i niemal kilogram kokainy, był sprytnie ukryty w różnych zakamarkach mieszkania. Substancje te znajdowały się między innymi w lodówce, szafkach kuchennych, nocnych w sypialni, a nawet w skrzyni łóżka. Oprócz samych narkotyków, policjanci zabezpieczyli również liczne akcesoria niezbędne do ich dystrybucji: zgrzewarki do folii próżniowej, rolki folii z zapięciem strunowym, wagi kuchenne, małe torebki strunowe, torby do przesyłek kurierskich, a także gotówkę w wysokości 3200 złotych.

Łączna ilość zabezpieczonych środków odurzających przekroczyła 48 kilogramów. Dzięki sprawnej akcji policji, ta ogromna partia narkotyków nie trafi na ulice Warszawy.

Na podstawie obszernego materiału dowodowego, zgromadzonego przez policjantów z Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia, zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz wprowadzenia i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Warszawa-Wola, 36-latek został objęty tymczasowym aresztowaniem.

Zobacz, co odkryto w mieszkaniu zatrzymanego 36-latka:

9