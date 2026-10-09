Mazowsze reaguje na ataki w szkołach. W wielu miejscach odwołano lekcje!

Polska Agencja Prasowa poinformowała o zdecydowanych krokach podjętych po tragicznych wydarzeniach w województwie mazowieckim. Na terenie gminy Wyszków w najbliższy piątek, 9 października nie będą działać żadne podstawówki i przedszkola, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Włodarze postanowili zapewnić jedynie podstawową opiekę świetlicową dla najmłodszych.

Podobne kroki podjęto w kwestii placówek ponadpodstawowych, które zawiesiły działalność edukacyjną na terenie powiatu ciechanowskiego, wołomińskiego oraz pułtuskiego. Decyzję o wstrzymaniu lekcji w szkołach i przedszkolach ogłosili również urzędnicy z Piaseczna. Przedstawiciele władz Góry Kalwarii zwrócili się natomiast z oficjalną prośbą do opiekunów, aby w ramach ostrożności nie posyłali pociech na zajęcia.

Środki bezpieczeństwa w szkołach po atakach

Ratusz w Legionowie postanowił zamknąć dwie wybrane placówki z powodu nieoficjalnych doniesień, jakoby ich adresy znalazły się na krążącej w sieci liście związanej z internetowym wyzwaniem. Obecnie weryfikacją tych niepokojących sygnałów zajmują się funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Władze Warszawy odradzają dyrektorom odwoływanie zaplanowanych lekcji. Zapowiedziano jednak stanowcze działania prewencyjne oraz skierowanie w pobliże budynków dodatkowych sił mundurowych.

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy. Nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych. Przy szkołach pojawią się patrole Policji i Straży Miejskiej – przekazał stołeczny ratusz w mediach społecznościowych. Szczegółowe informacje mają trafić do rodziców za pośrednictwem dzienników elektronicznych.

Ataki nożowników w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce

Radykalne kroki samorządowców są bezpośrednią reakcją na krwawe incydenty, które wstrząsnęły całym regionem. W czwartek 8 października na terenie szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach niedaleko Wyszkowa 15-letni były uczeń zaatakował trzy bezbronne osoby. Niestety, mimo błyskawicznej reanimacji, nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy placówki, a dwie kolejne ofiary doznały obrażeń.

Dzień wcześniej do równie dramatycznego zdarzenia doszło w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Uzbrojony w nóż 19-latek zranił łącznie dziewięć osób, wśród których było pięcioro uczniów, dwóch nauczycieli i dwoje przypadkowych świadków. Poszkodowani wymagali pilnej pomocy medycznej i zostali rozwiezieni do szpitali w Ostrołęce oraz Łomży. Z doniesień służb wynika ponadto, że sprawca przyniósł na teren placówki plecak zawierający domowej konstrukcji ładunek wybuchowy.

W minioną środę mundurowi zatrzymali także 17-letniego mieszkańca Sierpca, który chwalił się rówieśnikom planami wywołania tragedii w murach swojej szkoły. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli dwa ostre noże, a w jego smartfonie odkryto historię wyszukiwania ściśle związaną z przygotowywaniem zamachu. O niebezpiecznych zamiarach nastolatka poinformował śledczych jeden z nauczycieli, zaniepokojony relacjami innych podopiecznych.

Przedstawiciele lokalnych władz proszą mieszkańców o zachowanie zimnej krwi i opieranie się wyłącznie na komunikatach z rzetelnych źródeł. Zalecono opiekunom dokładne śledzenie informacji przekazywanych przez dyrekcje konkretnych szkół, ponieważ decyzje o trybie prowadzenia zajęć mogą się drastycznie różnić w zależności od danego miasta.

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