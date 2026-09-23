Szokująca sprawa sprzed lat. 36-latek aresztowany pod zarzutem krzywdzenia kilkuletniej córki

Zatrzymanie 36-latka miało miejsce w jednej z niewielkich miejscowości w powiecie węgrowskim.

W toku czynności przeszukania zabezpieczono urządzenia elektroniczne, w tym telefony komórkowe oraz dysk twardy.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Zatrzymanie 36-latka w powiecie węgrowskim

Funkcjonariusze z pionu operacyjnego oraz wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu zlokalizowali 36-letniego podejrzanego na terenie powiatu węgrowskiego. Działania te zostały zrealizowane na polecenie warszawskiej Prokuratury Rejonowej Śródmieście. W trakcie przeszukania mundurowi ujawnili i zarekwirowali dysk twardy oraz dwa telefony komórkowe. Wstępna analiza zawartości tych nośników wykazała obecność nielegalnych materiałów pornograficznych z udziałem osób małoletnich.

Ojciec usłyszał zarzuty znęcania się nad córką

Z ustaleń poczynionych przez śledczych wynika, że sprawa dotyczy dramatu, który rozegrał się 10 lat temu. Córka 36-latka miała wówczas zaledwie kilka lat. Zgromadzony materiał dowodowy sugeruje, że mężczyzna dopuszczał się względem niej przemocy oraz czynów o charakterze pedofilskim. Dopiero po latach policji i prokuraturze udało się pozyskać informacje, które umożliwiły podjęcie zdecydowanych kroków w tej sprawie.

Areszt dla 36-latka

W oparciu o zgromadzone dowody, podejrzany usłyszał zarzuty obejmujące fizyczne i psychiczne znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na wiek. Dodatkowo postawiono mu zarzut z art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, czyli seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. W związku z powagą oskarżeń, prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego żądania i orzekł o trzymiesięcznym areszcie dla 36-latka. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara sięgająca nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Gdzie szukać wsparcia?

Osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy finansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości. Dostępne jest m.in. wsparcie psychologiczne i prawne, a także pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia. Najbliższy ośrodek lub lokalny punkt pomocy można znaleźć w internetowej bazie Funduszu Sprawiedliwości.

Działa również całodobowa, bezpłatna i anonimowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym: 116 006. Mogą z niej korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz ich bliscy. Specjaliści udzielają wsparcia psychologicznego i porad prawnych oraz wskazują miejsca, w których można otrzymać dalszą pomoc.

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości o Linii Pomocy Pokrzywdzonym.

W przypadku dzieci i młodzieży działa także całodobowy, bezpłatny Telefon Zaufania 116 111. Rozmowa jest anonimowa.