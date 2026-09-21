Niezwykłe znalezisko na Zamku w Czersku. Dokonał go 9-letni chłopiec

9-latek znalazł monetę podczas zwiedzania Zamku w Czersku.

Półtorak pochodzi z 1624 roku i został wybity w Królewcu.

Niewielka moneta pomaga odtworzyć historię obiegu pieniądza w XVII wieku.

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9-latek trafił na monetę sprzed niemal 400 lat

Podczas wizyty na Zamku w Czersku chłopiec samodzielnie zauważył leżącą monetę. Znalezisko zostało przekazane do dalszego rozpoznania. Jak przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jest to srebrny półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma. Moneta została wybita w 1624 roku w Królewcu. To niewielki nominał, 1,5 grosza, używany przy codziennych płatnościach.

Niewielka moneta, ważna dla historyków

Półtorak waży niespełna gram. Mimo niewielkich rozmiarów tego rodzaju znaleziska są przydatne w badaniach nad historią pieniądza i codziennego życia na ziemiach polskich. Monety pozwalają ustalać, jakie pieniądze znajdowały się w obiegu i z jakich ośrodków pochodziły. Odnaleziony w Czersku egzemplarz pochodzi z XVII wieku, kiedy zamek nadal pełnił swoje funkcje.

Konserwator pogratulował młodemu odkrywcy

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podziękował chłopcu za spostrzegawczość i właściwe zachowanie po znalezieniu monety. 9-latek, który przyjechał zwiedzać zamek, został więc bohaterem niecodziennego odkrycia na terenie jednego z najbardziej znanych średniowiecznych zabytków Mazowsza.

"Takie znaleziska – nawet drobne monety, o wadze niespełna 1 g – pomagają archeologom i historykom uzupełniać obraz życia i obiegu pieniężnego na ziemiach polskich w XVII wieku. A fakt, że odnalazł je młody zwiedzający, pokazuje, że historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy. Gratulujemy spostrzegawczości i dziękujemy za właściwą postawę!".