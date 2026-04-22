Szósty Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy. Ponad 150 darmowych atrakcji dla mieszkańców

Rusza Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy. Sprawdź listę darmowych wydarzeń

Już od czwartku 23 kwietnia 2026 roku warszawiacy będą mogli skorzystać z niezwykle bogatej oferty zajęć przygotowanych w ramach szóstego Tygodnia Międzypokoleniowego. W wydarzenie zaangażowało się prawie 100 różnych miejsc, w tym domy kultury, organizacje pozarządowe oraz Centra Aktywności Międzypokoleniowej (CAM). Na liście atrakcji znalazły się między innymi wspólne szycie legowisk dla zwierząt, tai chi, malowanie, a nawet cicha dyskoteka (silent disco). To świetna szansa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby spotkać się w jednym miejscu i nauczyć czegoś od siebie nawzajem.

98 instytucji miejskich, organizacji pozarządowych włącza się w ideę międzypokoleniowości i zaprasza na ponad 150 wydarzeń w całym mieście. [...] Dla przykładu, dla tych, którzy kochają sztukę, zapraszamy na speed painting do Łazienek Królewskich. Tych, którzy chcą, komu bliska jest ekologia, zapraszamy do szycia legowisk w Domu Kultury Wygoda. Zapraszamy serdecznie na wspólne śpiewanie ze studentami APS-u i studentami trzeciego wieku - powiedziała dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Joanna Dolińska-Dobek.

Program został ułożony tak, aby nikt nie czuł się wykluczony. Organizatorzy podkreślają, że chcą uniknąć życia w tzw. bańkach wiekowych, gdzie młodzi ludzie spotykają się tylko ze swoimi rówieśnikami, a seniorzy zostają sami lub tylko we własnym gronie. Wspólne wyjście na kawę, warsztaty z baristami czy szybkie randki przyjacielskie (speed friending) mają pomóc w nawiązaniu nowych, trwałych znajomości.

Jak zajęcia międzypokoleniowe wpływają na zdrowie? Seniorzy czują się o 20 lat młodsi

Dla wielu starszych osób udział w miejskich wydarzeniach to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim sposób na utrzymanie dobrej formy fizycznej i psychicznej. Seniorzy, którzy regularnie odwiedzają warszawskie ośrodki, przyznają, że dzięki kontaktowi z młodzieżą i dziećmi odzyskują wigor. Bardzo dużą popularnością cieszą się zwłaszcza zajęcia ruchowe, takie jak gimnastyka przy muzyce czy potańcówki, które prowadzą znani wśród starszego pokolenia didżeje. Aktywność ta sprawia, że seniorzy czują się potrzebni i pełni energii do życia.

Wszystkich seniorów zachęcam, można polecać sąsiadom, znajomym. Korzystanie z tych naszych wspaniałych ośrodków, w których się bardzo dużo dzieje ma szalony wpływ na zdrowie seniorów. Kontakt właśnie z ludźmi, który możemy mieć, kontakt z młodym pokoleniem itd. To znaczy przyjaźnie - mówiła jedna z uczestniczek zajęć Danuta Wojtowicz.

Ważnym elementem oferty jest również pomoc w nauce obsługi nowoczesnych urządzeń. Młodzi wolontariusze i pracownicy ośrodków tłumaczą starszym osobom, jak sprawnie korzystać z komórki, internetu czy aplikacji bankowych. Dzięki temu seniorzy stają się bardziej samodzielni i nie boją się technologicznych nowinek, które dla młodszych pokoleń są codziennością.

Korzystałam z zajęć, konsultacji komputerowych z Panią Hanią, z Panią Kasią, super! Już operuję od wielu lat, ale czasami mam pewne problemy z komórką, z internetem, bo to już jest tak jak ja, wszystko przestarzałe, wszystko się kończy. [...] Już świetnie robię sobie przelewy bankowe. Oczywiście przelewy też przyjmuję, jak ktoś mi prześle, chociaż to jest mniej, raczej wydaje, niż w drugą stronę - opowiadała pani Kornelia, seniorka korzystająca z zajęć w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.

Seniorzy to już 25 procent mieszkańców Warszawy. Miasto stawia na solidarność pokoleń

Warszawa zmienia się pod względem demograficznym i obecnie co czwarty mieszkaniec stolicy to osoba starsza. Z tego powodu władze miasta kładą duży nacisk na rozwój miejsc, które łączą różne grupy wiekowe. Przykładem są nowoczesne budynki, w których pod jednym dachem działa żłobek dla maluchów oraz klub dla seniorów. Rodzice czekający na swoje dzieci mogą tam porozmawiać ze starszymi osobami w kawiarni, wymieniając się doświadczeniami i radami dotyczącymi wychowania czy życia w dzielnicy. Taki model współpracy pomaga budować lokalny patriotyzm i więzi między sąsiadami.

Te tendencje demograficzne zauważamy już kilka lat. Rzeczywiście dzisiaj 25% mieszkańców Warszawy to osoby starsze. Można sobie tak zaokrąglić i wiemy, że w kolejnych latach i dekadach te proporcje będą się zmieniały na korzyść osób starszych, czyli po prostu będzie ich coraz więcej w warszawskiej populacji. My to zauważyliśmy już wcześniej, my dlatego przygotowaliśmy oryginalny warszawski model właśnie instytucji, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, których w Warszawie jest już pięć i kolejne będą powstawały - wyjaśniła wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Międzypokoleniowego często skupiają się na wspólnych zainteresowaniach, takich jak historia miasta. Seniorzy, którzy pamiętają dawną Warszawę, chętnie dzielą się opowieściami o tym, jak kiedyś wyglądały konkretne ulice czy kamienice. Dla młodych ludzi pasjonujących się dziejami stolicy to bezcenne źródło wiedzy, którego nie znajdą w żadnym podręczniku.

Samotność i depresja wśród seniorów. Jak pomóc starszym osobom wyjść z domu?

Mimo bogatej oferty bezpłatnych zajęć, dużym wyzwaniem pozostaje dotarcie do osób, które zmagają się z osamotnieniem. Często są to ludzie, którzy stracili bliskich lub których rodzina mieszka bardzo daleko. Samotność prowadzi do poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym do depresji, która wśród osób starszych jest zjawiskiem niemal powszechnym, choć rzadko się o nim głośno mówi. W przeciwieństwie do dzieci w szkołach czy pracowników w biurach, seniorzy nie mają wokół siebie grupy osób, która mogłaby szybko zauważyć, że dzieje się z nimi coś złego.

Dzisiaj seniorzy, mimo naszych starań, mimo oferty, którą mamy, związaną i z tymi funkcjami opiekuńczymi, takimi aktywizującymi, mają problem, który zauważamy i który jest bardzo trudny do rozwiązania. Tym problemem jest samotność. To jest problem, który wpływa bardzo na kondycję i psychiczną, i zdrowotną osób starszych. [...] Starsze osoby bardzo często także mają depresję. I to jest sytuacja, która jest niemal powszechna - podkreśliła wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.

Dlatego tak ważne jest działanie sąsiadów i lokalnej społeczności. Czasami wystarczy jedna rozmowa lub pokazanie seniorowi ulotki o darmowych zajęciach w pobliskim ośrodku, aby pomóc mu przełamać barierę i wyjść do ludzi. Wszystkie wydarzenia zaplanowane w ramach Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego są całkowicie bezpłatne, a szczegółowy plan można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej projektowi lub bezpośrednio w placówkach CAM.