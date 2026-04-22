Rozpoznajesz tego mężczyznę? Uważaj, to oszust!

Alicja Franczuk
2026-04-22 13:21

Białołęccy policjanci opublikowali portret pamięciowy młodego mężczyzny. Jest on zamieszany w sprawę oszustwa metodą "na pracownika banku", w wyniku którego mieszkaniec dzielnicy stracił 178 tys. złotych. Rozpoznajesz mężczyznę z portretu? Koniecznie zawiadom policję!

Autor: Pixabay/policja/ Materiały prasowe

Oszustwo „na pracownika banku”

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustwa metodą "na pracownika banku".

Do przekazania pieniędzy dwóm oszustom doszło 8 i 9 stycznia 2026 roku. Mieszkaniec Białołęki oddał im 178 tys. złotych!

Wypadek ciężarówki na węźle Konotopa. Pojazd zawisł na wiadukcie nad trasą S8!

Portret pamięciowy oszusta

Policjanci opublikowali portret pamięciowy jednego z oszustów. „Jeśli rozpoznajesz tego mężczyznę, skontaktuj się z policjantami prowadzącymi tę sprawę” - apelują mundurowi.

portret pamięciowy

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35, 47 723 52 19 lub 47 72 352 28. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: [email protected]. Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II-193/26 - podała nadkom. Paulina Onyszko.

Dożywocie za brutalne morderstwo 71-latka. Skazany w sądzie wpadł w furię. Ależ…
13-latek zatrzymany przez policję. Uczestniczył w próbie oszustwa na 120 tysięcy złotych!
