Rozpoznajesz tego mężczyznę? Uważaj, to oszust!

- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35, 47 723 52 19 lub 47 72 352 28. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: [email protected]. Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II-193/26 - podała nadkom. Paulina Onyszko.