Wypadek ciężarówki na węźle Konotopa. Pojazd zawisł na wiadukcie nad trasą S8!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-04-22 13:06

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce na węźle Konotopa w okolicach Warszawy. Rozpędzony pojazd ciężarowy przebił bariery ochronne i niebezpiecznie zawisł na krawędzi wiaduktu. Siedzący za kierownicą mężczyzna został zakleszczony w kompletnie zniszczonej kabinie. "Ślimak" łączący drogę ekspresową S8 z trasą S2 w stronę Ursynowa został kompletnie zablokowany, przez co kierowcy utknęli w potężnych zatorach. Ustaliliśmy, że problemy z przejazdem utrzymają się przez długi czas.

Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce
Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce
Galeria zdjęć 10
  • W środę 22 kwietnia na podwarszawskim węźle Konotopa pojazd ciężarowy uderzył w bariery i zatrzymał się na krawędzi wiaduktu.
  • Prowadzący tira został zakleszczony we wnętrzu pojazdu i wymagał ewakuacji przez straż pożarną z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego.
  • Droga prowadząca z S8 na trasę S2 w kierunku Ursynowa została w całości wyłączona z użytku.
  • Utrudnienia utrzymają się przez wiele godzin. Szczegóły tego groźnego incydentu bada lokalna policja.
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?

Groźny wypadek tira na węźle Konotopa

Do tego niebezpiecznego incydentu doszło w środę 22 kwietnia na zjeździe łączącym drogę ekspresową S8 z trasą S2 w obrębie węzła Konotopa. Wstępne informacje wskazują, że kierujący pojazdem ciężarowym z niewyjaśnionych dotąd powodów stracił kontrolę nad maszyną. W efekcie tir z impetem przełamał bariery energochłonne, zniszczył ekrany akustyczne i ostatecznie zatrzymał się na samej krawędzi wiaduktu.

Akcja ratunkowa pod Warszawą. Strażacy uwalniali kierowcę

Sytuacja wyglądała niezwykle groźnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę stan kabiny ciągnika. W wyniku potężnego uderzenia przednia część pojazdu częściowo zawisła nad przepaścią, co znacząco skomplikowało działania służb ratowniczych. O szczegółach interwencji opowiedział w rozmowie z „Super Expressem” oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Kierowca był uwięziony w pojeździe, strażacy przy użyciu hydraulicznych narzędzi wykonali dostęp do kierowcy. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z ogólnymi potłuczeniami ciała

Jak sprecyzował mł. kpt. Dolniak, poszkodowany przez cały czas trwania akcji zachowywał przytomność. Działania ratunkowe były dodatkowo utrudnione przez rozsypane na jezdni worki wypełnione granulatem z tworzywa sztucznego oraz niebezpieczne plamy płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z uszkodzonego wozu.

Zablokowany zjazd na Ursynów. Korki na S8 i S2

"Ślimak" pozwalający zjechać kierowcom z trasy S8 na drogę S2 w stronę warszawskiego Ursynowa został całkowicie zamknięty dla ruchu. Uczestnicy ruchu muszą być przygotowani na gigantyczne utrudnienia oraz potężne zatory drogowe, które według zapowiedzi odpowiednich służb utrzymają się w tej okolicy jeszcze przez wiele godzin.

Na ten moment brakuje konkretnych ustaleń dotyczących przyczyn tego fatalnego w skutkach incydentu. Szczegółowym badaniem okoliczności wypadku zajmują się obecnie funkcjonariusze policji pracujący na miejscu zdarzenia.

wypadek