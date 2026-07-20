Takiej aplikacji w Polsce jeszcze nie było! Rewolucyjny pomysł przez... bobry

ac
2026-07-20 12:28

Wycieczka do lasu czy spacer nad rzeką mogą pomóc naukowcom. Już wkrótce każdy będzie mógł zgłosić tamę zbudowaną przez bobry za pomocą specjalnej aplikacji. To pierwszy taki projekt w Polsce, który ma pokazać, jak wielką rolę bobry odgrywają w zatrzymywaniu wody.

Bóbr siedzi wśród traw na brzegu wody. O aplikacji do zgłaszania tam bobrowych przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Shutterstock

Już wkrótce każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej za pomocą specjalnej aplikacji internetowej. To element ogólnopolskiego projektu badawczego realizowanego przez Wody Polskie we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Centre for Climate Research. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszej w Polsce bazy danych o tamach bobrowych i sprawdzenie, jaką rolę odgrywają one w zatrzymywaniu wody w środowisku.

Bobry od lat uznawane są za jednych z najlepszych "inżynierów" w świecie przyrody. Budowane przez nie tamy spowalniają odpływ wody i zwiększają jej retencję w najbliższym otoczeniu. Choć ich działalność nie zastąpi dużych zbiorników retencyjnych czy infrastruktury hydrotechnicznej, może mieć istotne znaczenie dla lokalnych ekosystemów, zwłaszcza w czasie coraz częstszych susz.

Każdy będzie mógł pomóc naukowcom

Kluczowym elementem projektu będzie intuicyjna aplikacja internetowa. Użytkownicy będą mogli oznaczyć miejsce występowania tamy bobrowej, dodać zdjęcia oraz podstawowe informacje o obserwacji. Zebrane dane zostaną następnie przeanalizowane przez naukowców.

Jak podkreślają autorzy projektu, dziś wciąż brakuje kompleksowych danych pokazujących, ile tam bobrowych znajduje się w Polsce i jaki rzeczywiście mają wpływ na naturalną retencję wody.

Filip Szatanik, rzecznik prasowy Wód Polskich
Filip Szatanik, rzecznik prasowy Wód Polskich

– Chcemy oprzeć nasze działania na rzetelnych danych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców stworzymy pierwszą ogólnopolską bazę tam bobrowych i lepiej zrozumiemy rolę bobrów w gospodarowaniu zasobami wodnymi – mówi Filip Szatanik, rzecznik prasowy Wód Polskich.

Bobry pod lupą naukowców

Projekt ma charakter badawczy i - jak podkreślają jego pomysłodawcy - nie służy ocenianiu działalności bobrów, lecz jej lepszemu poznaniu. Dzięki zgłoszeniom z całego kraju naukowcy będą mogli określić skalę występowania tam bobrowych oraz sprawdzić, jaki jest ich udział w zwiększaniu naturalnej retencji.

Zebrane informacje mają zostać wykorzystane m.in. w badaniach nad adaptacją do zmian klimatu oraz planowaniu działań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Dlaczego to ważne?

Eksperci zwracają uwagę, że zatrzymywanie wody w krajobrazie staje się jednym z największych wyzwań w obliczu postępujących zmian klimatu i coraz częstszych okresów suszy hydrologicznej. Bobry, budując tamy, wpływają na lokalne stosunki wodne i pomagają zatrzymywać wodę w środowisku.

Naukowcy chcą jednak sprawdzić, jaka jest rzeczywista skala tego zjawiska. Jak zaznaczają, nie chodzi o porównywanie bobrowych tam z dużymi zbiornikami retencyjnymi, lecz o ocenę ich wpływu w skali lokalnej i – po raz pierwszy – również ogólnopolskiej.

Aplikacja już wkrótce

Uruchomienie aplikacji planowane jest w najbliższych tygodniach. Informacje o jej udostępnieniu oraz zasadach udziału w projekcie będą publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wód Polskich.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, Polska będzie dysponowała pierwszą ogólnokrajową bazą danych o tamach bobrowych. Zdaniem przedstawicieli Wód Polskich podobne rozwiązanie może być jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć nie tylko w kraju, ale również na świecie.

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