Tragedia na A2 pod Mińskiem Mazowieckim. Nie żyje kierowca osobówki. Droga zablokowana

Tragiczny wypadek na autostradzie A2 koło Warszawy. Nie żyje mężczyzna

Na trasie szybkiego ruchu doszło do fatalnego zderzenia samochodu osobowego marki Renault z ciężarowym DAF-em. Jak informują służby, wypadek miał miejsce na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Cisie, dokładnie w połowie drogi łączącej Warszawę z Mińskiem Mazowieckim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do uderzenia doszło na pasach prowadzących w stronę stolicy.

Jak dowiedział się „Super Express”, poszkodowany w zderzeniu został kierowca auta osobowego. Stan mężczyzny był krytyczny, dlatego na miejsce wezwano od razu śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy podjęli reanimację, lecz niestety jego życia nie udało się uratować.

Funkcjonariusze sprawdzili już stan trzeźwości 43-letniego Białorusina, który kierował ciężarówką. Wynik badania potwierdził, że był trzeźwy i posiadał odpowiednie prawo jazdy do kierowania tym pojazdem. Teraz mundurowi będą kontynuować z nim czynności wyjaśniające. Dokładne przyczyny tej tragicznej kolizji pozostają wciąż nieznane.

Trasa A2 całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy

Młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przekazała dziennikarzom „Super Expressu” bardzo kiepskie informacje dla podróżujących tą trasą. Ruch na autostradzie A2 został wstrzymany w obu kierunkach bez wyjątku. Jednostki straży pożarnej zajęły się już zabezpieczeniem wraków, ale sprzątanie drogi zajmie sporo czasu.

- Nie jestem w stanie podać dokładnie kiedy A2 będzie ponownie przejezdna. Będziemy pracować na miejscu przez co najmniej kilka godzin. Policja wyznaczyła już objazdy przez Węzeł Marynarska oraz Węzeł Jakubów. Prosimy z nich korzystać - podsumowała w rozmowie z „Super Expressem” policjantka z Mińska Mazowieckiego.