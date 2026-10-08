Tragedia w szkole na Mazowszu. 15-latek zabił woźną i nagrywał atak

Donald Tusk ujawnia kulisy morderstwa w Leszczydole-Nowinach

Czwartkowy poranek przyniósł niewyobrażalny koszmar w szkole w Leszczydole-Nowinach na terenie powiatu wyszkowskiego. Piętnastoletni Wiktor brutalnie zaatakował ostrym narzędziem osoby przebywające w budynku. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oświadczył w trakcie spotkania z mediami, że sprawca wyposażył się w kask ochronny z przypiętym urządzeniem rejestrującym, aby uwiecznić przebieg masakry. Na ten moment funkcjonariusze policji wstrzymują się jednak z oficjalnym potwierdzeniem sensacyjnych ustaleń przekazanych przez premiera.

Z ustaleń wynika, iż około godziny 9 rano były uczeń tej samej szkoły wszedł do budynku. Zeznania osób obecnych na miejscu wskazują, że przyniósł ze sobą aż trzy ostre noże. W momencie wybuchu agresji błyskawicznie zainterweniował dyrektor placówki edukacyjnej. Rzucił się na piętnastolatka w celu jego obezwładnienia i mimo odniesionych obrażeń zdołał zatrzymać chłopaka. Tak zdecydowana reakcja kierującego szkołą bez wątpienia uchroniła resztę uczniów przed utratą zdrowia lub życia w tym krwawym incydencie.

Skutki wściekłej szarży nieletniego okazały się jednak tragiczne. Z powodu niezwykle rozległych ran na miejscu zginęła 37-letnia kobieta pracująca jako woźna. Pomimo podjęcia błyskawicznych działań ratunkowych i długotrwałej reanimacji, pracownica poniosła śmierć. Zmarła osierociła w tej tragedii dwoje dzieci.

Obrażenia odniósł też szef placówki i zatrudniona tam nauczycielka.

Ataki nożowników na Mazowszu jako efekt internetowego wyzwania?

Niespełna dwadzieścia cztery godziny wcześniej w województwie mazowieckim miał miejsce bardzo podobny incydent w placówce oświatowej. Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrołęce dziewięć osób zostało brutalnie zranionych przez dziewiętnastoletniego napastnika.

Z kolei funkcjonariusze z Sierpca dokonali ujęcia siedemnastolatka zapowiadającego krwawą rzeź we własnej szkole, który w momencie zatrzymania miał przy sobie dwa ostrza.

Śledczy nie wykluczają istnienia powiązań między tymi trzema zdarzeniami na szczeblu wirtualnym. Młodzi sprawcy mogli brać udział w patologicznym wyzwaniu szerzącym się w mediach społecznościowych, gdzie promowano właśnie ataki z użyciem noży. Te sensacyjne domysły pozostają wciąż w sferze hipotez, a weryfikowaniem doniesień zajmuje się obecnie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

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