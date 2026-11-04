Tragiczny finał poszukiwań pod Legionowem. Ciało 25-letniego Emila odnaleziono w namiocie w środku lasu

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Dramatyczne wydarzenia miały swój początek 1 listopada 2021 roku, dokładnie w Dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia 25-letni Emil opuścił miejsce zamieszkania, informując swoją siostrę o konieczności wyjazdu. Mężczyzna zostawił jednak po sobie wiadomość, której treść jednoznacznie wskazywała, że młody chłopak zamierza odebrać sobie życie. Bliscy zaginionego oraz powiadomione służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły walkę z uciekającym czasem.
Zgłoszenie zaginięcia 25-latka zapoczątkowało zakrojone na ogromną skalę działania w terenie. Do przeczesywania okolicy skierowano funkcjonariuszy policji, strażaków ochotników, zespoły z psami wyszkolonymi do tropienia oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ratownicy bardzo dokładnie sprawdzali leśne obszary pod Legionowem, koncentrując się początkowo na Lasach Chotomowskich, by następnie przenieść działania w okolice Orzechowa.
Uczestnicy akcji przez cały czas opierali swoją nadzieję na jednym fakcie, ponieważ urządzenie mobilne Emila nieprzerwanie wykazywało aktywność w sieci.
To dziwne, że przez tyle dni w środku lasu loguje się telefon i jeszcze się nie rozładował − mówił wtedy w rozmowie z „Super Expressem” jeden z ratowników. Ta informacje dawała wiarę, że mężczyzna żyje i uda się go odnaleźć na czas.
Tragiczny finał poszukiwań 25-letniego Emila pod Legionowem
Wszelkie złudzenia rozwiały się w piątek, 5 listopada, tuż przed godziną dwunastą, kiedy do czekających dotarły najgorsze z możliwych wieści.
Z poczynionych wówczas ustaleń wynika, że 25-letni Emil wszedł w głąb lasu, gdzie rozstawił namiot i odebrał sobie w nim życie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji odkryli wewnątrz zwłoki poszukiwanego mężczyzny. Rozwiązano wówczas również tajemnicę wciąż aktywnego smartfona, który przez cały ten czas czerpał energię z podpiętego powerbanka.
Poszukiwany został odnaleziony. Niestety nie żyje − przekazywał wówczas jeden z ratowników zaangażowanych w akcję poszukiwawczą. Informacja była szokiem, zwłaszcza dla tych, którzy przez pięć dni żyli nadzieją podsycaną przez technologię.
Prokuratura o przyczynach zgonu Emila
Wszelkie pojawiające się początkowo domysły zostały szybko zweryfikowane przez postępowanie prokuratury. Przeprowadzona kilka dni po odnalezieniu ciała sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu było samobójcze uduszenie.
Z materiału dowodowego wynika, że mężczyzna planował swoją śmierć. Do jego zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie − informowała prokuratura.
Gdzie szukać darmowej pomocy?
W przypadku zmagania się z trudnościami życiowymi, pojawienia się myśli samobójczych lub chęci udzielenia wsparcia osobie znajdującej się w kryzysie, warto skorzystać z całodobowych i całkowicie darmowych linii pomocowych.
- 800 70 2222 to działające przez całą dobę Centrum Wsparcia przeznaczone dla dorosłych zmagających się z kryzysem psychicznym.
- 800 12 12 12 to dostępny całodobowo Dziecięcy Telefon Zaufania prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka.
- 116 111 to funkcjonujący przez całą dobę Telefon Zaufania dedykowany dzieciom oraz młodzieży.
- 116 123 to całodobowa linia oferująca wsparcie emocjonalne dla osób pełnoletnich.
- 112 to działający nieprzerwanie numer alarmowy, pod który należy dzwonić w przypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia.