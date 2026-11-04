Tragiczny finał poszukiwań pod Legionowem. Ciało 25-letniego Emila odnaleziono w namiocie w środku lasu

Dramatyczne wydarzenia miały swój początek 1 listopada 2021 roku, dokładnie w Dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia 25-letni Emil opuścił miejsce zamieszkania, informując swoją siostrę o konieczności wyjazdu. Mężczyzna zostawił jednak po sobie wiadomość, której treść jednoznacznie wskazywała, że młody chłopak zamierza odebrać sobie życie. Bliscy zaginionego oraz powiadomione służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły walkę z uciekającym czasem.

Zgłoszenie zaginięcia 25-latka zapoczątkowało zakrojone na ogromną skalę działania w terenie. Do przeczesywania okolicy skierowano funkcjonariuszy policji, strażaków ochotników, zespoły z psami wyszkolonymi do tropienia oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ratownicy bardzo dokładnie sprawdzali leśne obszary pod Legionowem, koncentrując się początkowo na Lasach Chotomowskich, by następnie przenieść działania w okolice Orzechowa.

Uczestnicy akcji przez cały czas opierali swoją nadzieję na jednym fakcie, ponieważ urządzenie mobilne Emila nieprzerwanie wykazywało aktywność w sieci.

To dziwne, że przez tyle dni w środku lasu loguje się telefon i jeszcze się nie rozładował − mówił wtedy w rozmowie z „Super Expressem” jeden z ratowników. Ta informacje dawała wiarę, że mężczyzna żyje i uda się go odnaleźć na czas.

Tragiczny finał poszukiwań 25-letniego Emila pod Legionowem

Wszelkie złudzenia rozwiały się w piątek, 5 listopada, tuż przed godziną dwunastą, kiedy do czekających dotarły najgorsze z możliwych wieści.

Z poczynionych wówczas ustaleń wynika, że 25-letni Emil wszedł w głąb lasu, gdzie rozstawił namiot i odebrał sobie w nim życie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji odkryli wewnątrz zwłoki poszukiwanego mężczyzny. Rozwiązano wówczas również tajemnicę wciąż aktywnego smartfona, który przez cały ten czas czerpał energię z podpiętego powerbanka.

Poszukiwany został odnaleziony. Niestety nie żyje − przekazywał wówczas jeden z ratowników zaangażowanych w akcję poszukiwawczą. Informacja była szokiem, zwłaszcza dla tych, którzy przez pięć dni żyli nadzieją podsycaną przez technologię.

Prokuratura o przyczynach zgonu Emila

Wszelkie pojawiające się początkowo domysły zostały szybko zweryfikowane przez postępowanie prokuratury. Przeprowadzona kilka dni po odnalezieniu ciała sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu było samobójcze uduszenie.

Z materiału dowodowego wynika, że mężczyzna planował swoją śmierć. Do jego zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie − informowała prokuratura.

Gdzie szukać darmowej pomocy?

W przypadku zmagania się z trudnościami życiowymi, pojawienia się myśli samobójczych lub chęci udzielenia wsparcia osobie znajdującej się w kryzysie, warto skorzystać z całodobowych i całkowicie darmowych linii pomocowych.

800 70 2222 to działające przez całą dobę Centrum Wsparcia przeznaczone dla dorosłych zmagających się z kryzysem psychicznym.

800 12 12 12 to dostępny całodobowo Dziecięcy Telefon Zaufania prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka.

116 111 to funkcjonujący przez całą dobę Telefon Zaufania dedykowany dzieciom oraz młodzieży.

116 123 to całodobowa linia oferująca wsparcie emocjonalne dla osób pełnoletnich.

112 to działający nieprzerwanie numer alarmowy, pod który należy dzwonić w przypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki

Autor: MZ/ Materiały prasowe