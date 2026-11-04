Hot dog Skolima w Żabce. Pierwsze Wrażenia

Wszedłem do Żabki z jednym celem: sprawdzić, o co tyle szumu. Na ladzie, obok klasycznych propozycji, czekał on: limitowany hot dog od Skolima. To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to intensywnie różowy sos.

Pierwszy kęs i wszystko staje się jasne. Sos, oficjalnie o smaku czerwonego pieprzu, jest wyrazisty, ale jego kulinarna wartość nie ma tu większego znaczenia. To element rozrywki, który pozwala poczuć się częścią fenomenu Skolima. Nikt nie będzie go recenzował z powagą krytyka kulinarnego.

Przypomnijmy, Żabka już wcześniej współpracowała z influencerami, ale ten produkt działa na innych zasadach. Gdy Książulo tworzył swoją pizzę, fani oczekiwali przede wszystkim jakości i smaku, bo na tym opiera się jego wizerunek recenzenta jedzenia. W przypadku Skolima obietnica jest zupełnie inna: to przede wszystkim zabawa.

Hot dog jako element imperium Skolima

Hot dog dołączył już oficjalnie do imponującego imperium produktów Skolima, które obejmuje już wszystko, od kabanosów i napojów energetycznych, po perfumy, pościel, a nawet markowe kanistry. Każdy z tych produktów to kolejny punkt styku z fanami. A hot dog? Idealnie się w to wpisuje jako produkt masowy, dostępny i przystępny cenowo.

Autor: KK

Kupiłem hot doga Skolima w Żabce. Czy różowy sos to klucz do sukcesu „króla latino”?