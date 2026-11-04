Kupiłem hot doga Skolima w Żabce. Czy różowy sos to klucz do sukcesu „króla latino”?

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-11-04 16:30

Wiedzieliście, że „król latino” wszedł do sklepów sieci Żabki?! Od środy (4 listopada) możecie w nich kupić hot doga Skolima, więc... postanowiłem go przetestować! To, co odkryłem po pierwszym kęsie, nie dotyczyło jednak smaku. Intensywnie różowy sos to marketingowy majstersztyk! To właśnie on zamienia zwykłą przekąskę w biegu w bilet wstępu do świata idola wielu Polaków. Ale jak smakuje?

Mężczyzna jedzący hot doga. Obok ręce osoby nakładającej różowy sos. O nowości w Żabce przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: KK

Hot dog Skolima w Żabce. Pierwsze Wrażenia

Wszedłem do Żabki z jednym celem: sprawdzić, o co tyle szumu. Na ladzie, obok klasycznych propozycji, czekał on: limitowany hot dog od Skolima. To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to intensywnie różowy sos.

Pierwszy kęs i wszystko staje się jasne. Sos, oficjalnie o smaku czerwonego pieprzu, jest wyrazisty, ale jego kulinarna wartość nie ma tu większego znaczenia. To element rozrywki, który pozwala poczuć się częścią fenomenu Skolima. Nikt nie będzie go recenzował z powagą krytyka kulinarnego.

Przypomnijmy, Żabka już wcześniej współpracowała z influencerami, ale ten produkt działa na innych zasadach. Gdy Książulo tworzył swoją pizzę, fani oczekiwali przede wszystkim jakości i smaku, bo na tym opiera się jego wizerunek recenzenta jedzenia. W przypadku Skolima obietnica jest zupełnie inna: to przede wszystkim zabawa.

Hot dog jako element imperium Skolima

Hot dog dołączył już oficjalnie do imponującego imperium produktów Skolima, które obejmuje już wszystko, od kabanosów i napojów energetycznych, po perfumy, pościel, a nawet markowe kanistry. Każdy z tych produktów to kolejny punkt styku z fanami. A hot dog? Idealnie się w to wpisuje jako produkt masowy, dostępny i przystępny cenowo.

Kupiłem hot doga Skolima w Żabce. Czy różowy sos to klucz do sukcesu „króla latino”?
Autor: KK
Kupiłem hot doga Skolima w Żabce. Czy różowy sos to klucz do sukcesu „króla latino”?
Sonda
Chcielibyście żeby Skolim miał swój zestaw w McDonaldzie?

ROLKI