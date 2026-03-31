Tramwaj zderzył się z osobówką i sparaliżował ruch. Jedna osoba ranna

Wypadek tramwaju z samochodem osobowym sparaliżował ruch na Mokotowie w Warszawie.

Zderzenie tramwaju z samochodem na Mokotowie

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Ma ruchliwym skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i al. Lotników zderzyły się tramwaj i samochód osobowy marki Honda. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd został przepchnięty przez tramwaj, a następnie uderzył w sygnalizator świetlny oraz znak drogowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe: straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

„Kierująca samochodem została ranna i przewieziona do szpitala. W związku z tym tramwaje kursują skróconą trasą do pętli Metro Wilanowska. Obecnie służby czekają na zakończenie działań policji na miejscu zdarzenia” – relacjonował w Radiu Eska Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich. W tramwaju nie było osób poszkodowanych

Utrudnienia w ruchu tramwajowym i samochodowym po wypadku na Mokotowie

Wypadek na Puławskiej ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Skróconą trasą kursowały linie tramwajowe numer 4 i 10. Nie tylko pasażerowie tramwajów odczuli skutki zdarzenia. Na ulicy Puławskiej utworzył się gigantyczny korek.

Źródło: Radio Eska, Miejski Reporter