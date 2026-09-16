Twierdza Modlin przejdzie metamorfozę. Powstanie tam potężny hotel

Skala koszar w Twierdzy Modlin wciąż budzi podziw. Długość obwodu tego gigantycznego obiektu wynosi ponad 2 kilometry, a w przeszłości mieścił on nawet 20 tysięcy wojskowych. To właśnie dlatego kompleks dumnie nosi miano najdłuższego budynku na Starym Kontynencie. Teraz, po ponad 200 latach służby militarnej, fragment tej potężnej budowli zmieni swoje przeznaczenie.

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Inwestycję realizuje poznańska Grupa Konkret, która jest właścicielem historycznego Garnizonu Modlin. Spółka planuje przekształcić część zabytkowych murów w nowoczesny Hotel Airport Modlin. Za wizję architektoniczną odpowiada biuro projektowe CDF Architekci.

Hotel w Twierdzy Modlin. Co zaplanował inwestor?

Nowy obiekt noclegowy zlokalizowany będzie w obszarze koszar znajdującym się między charakterystyczną Wieżą Czerwoną a Muzeum Twierdzy Modlin. Sercem hotelu stanie się historyczna Brama Kadetów, niegdyś prowadząca na plac apelowy. Po gruntownej renowacji zamieni się ona w eleganckie lobby.

Na początku do dyspozycji oddane zostaną 123 pokoje. Kompleks będzie dysponował także restauracją wyposażoną w taras, strefą wypoczynkową, barem oraz dwiema salami na spotkania biznesowe. Większe z pomieszczeń konferencyjnych zaoferuje około 250 metrów kwadratowych powierzchni. W przyszłości planowana jest rozbudowa o dodatkowe 116 pokoi.

Hotel zaoferuje standard trzygwiazdkowy. Będzie on dedykowany zarówno osobom przyjeżdżającym zwiedzać zabytkowe fortyfikacje, jak i klientom korporacyjnym oraz podróżnym lecącym z pobliskiego lotniska w Modlinie.

Grupa Konkret o pracach budowlanych w Twierdzy Modlin

Portal „Super Express” zapytał właściciela obiektu o postępy w realizacji projektu. Z przekazanych informacji wynika, że właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Warto przypomnieć, że optymistyczne plany zakładały otwarcie hotelu w ostatnich miesiącach 2027 roku.

- Inwestycja hotelowa w Nowym Dworze Mazowieckim jest obecnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z ochroną konserwatorską - poinformowała w rozmowie z „Super Expressem” Julianna Prętkiewicz z Grupy Konkret.

- Ze względu na charakter planowanej inwestycji oraz uwarunkowania związane z ochroną dziedzictwa, przygotowanie dokumentacji wymaga przeprowadzenia odpowiednich analiz i uzgodnień z właściwymi służbami konserwatorskimi. Jest to proces wieloetapowy, którego zakończenie jest niezbędne przed przejściem do kolejnych etapów realizacji inwestycji - uzupełniła przedstawicielka inwestora.

Inwestor w Twierdzy Modlin pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków

Przekształcenie tak wiekowego obiektu jest o wiele bardziej skomplikowane niż wzniesienie budynku od zera. Grube ściany, układ pomieszczeń i historyczne zdobienia są prawnie chronione. Wszelkie poważniejsze zmiany muszą bezwzględnie zyskać aprobatę konserwatora zabytków.

Zgodnie z planem, zewnętrzny wygląd koszar pozostanie nienaruszony. Architekci chcą zachować surowy styl budowli, ceglane fasady i charakterystyczne rozmieszczenie okien. Nowoczesne rozwiązania i udogodnienia znajdą się głównie w środku.

Szczególnym wyzwaniem będzie modernizacja Bramy Kadetów. Dawny posterunek musi nie tylko odzyskać swój blask, ale też stać się funkcjonalnym miejscem przyjmowania gości. Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem odpowiedniego projektu i zgromadzeniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

- Priorytetem jest stworzenie rozwiązania, które będzie odpowiadało zarówno założeniom inwestycji hotelowej, jak i wymaganiom wynikającym z ochrony wartości historycznych i architektonicznych terenu – podkreśliła Julianna Prętkiewicz.

Twórcy koncepcji chcą jak najmniej ingerować w bryłę budynku. Jednocześnie wnętrza muszą zostać dopasowane do aktualnych norm bezpieczeństwa, przepisów pożarowych oraz wytycznych dotyczących wentylacji, klimatyzacji i wygody gości.

Od wojen napoleońskich po komercyjny hotel

Początki Twierdzy Modlin datuje się na początek XIX stulecia. Inicjatorem budowy fortyfikacji u zbiegu Wisły i Narwi był w 1806 r. sam Napoleon Bonaparte. Roboty wystartowały kilka lat po tej decyzji, a w kolejnych dekadach obiekt był systematycznie powiększany przez stacjonujące w nim wojska.

Zabudowania wzniesiono wokół gigantycznego dziedzińca. Całkowita długość murów przekracza 2 kilometry, co sprawia, że obiekt często nazywany jest najdłuższym budynkiem na kontynencie europejskim. W szczytowym momencie dawne koszary mogły pomieścić nawet 20 tysięcy żołnierzy.

Umocnienia odegrały ważną rolę m.in. w trakcie powstania listopadowego oraz w czasie obu globalnych konfliktów zbrojnych. Przez ponad 200 lat teren ten był ściśle związany z działalnością militarną.

Prywatny inwestor, Grupa Konkret, nabył teren od Agencji Mienia Wojskowego jedenaście lat temu, w 2013 roku. Według doniesień z tamtego okresu, po uwzględnieniu zniżki przysługującej przy zakupie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, transakcja opiewała na kwotę około 17,85 mln zł.