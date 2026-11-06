Uszkadzają koła i zawieszenia na stołecznych ulicach. Drogowcy pilnie naprawią kilkadziesiąt problematycznych miejsc

Harmonogram napraw na prawym i lewym brzegu Wisły

Prace zostaną podzielone na etapy i obejmą kluczowe arterie w różnych częściach miasta. Pierwsze roboty wystartowały już po prawej stronie Wisły, a kolejne lokalizacje będą sukcesywnie dołączać w najbliższych dniach.

Naprawy zaplanowano w następujących miejscach:

Al. Zieleniecka (od Ronda Waszyngtona do ul. Targowej) : sprawdzanie i regulacja 9 studzienek trwa od 5 listopada.

: sprawdzanie i regulacja 9 studzienek trwa od 5 listopada. Ul. Paryska na Saskiej Kępie : prace przy 9 włazach odbędą się w dniach od 8 do 10 listopada .

: prace przy 9 włazach odbędą się w dniach . Al. Rzeczypospolitej w Wilanowie (od al. Wilanowskiej do ul. Klimczaka) : naprawa 7 wpustów rozpocznie się 11 listopada .

: naprawa 7 wpustów rozpocznie się . Rejon Al. KEN (ul. Beli Bartóka oraz stacja metra): roboty na Ursynowie zaplanowano na 13 i 14 listopada.

Od 14 listopada ekipy remontowe przeniosą się na kolejne ulice. Na liście znajdują się między innymi: ul. Chabrowa, Górczewska, Krępowieckiego, Olbrachta, Kaliskiego, Kleszczowa, Okopowa, Powstańców Śląskich, Prymasa Tysiąclecia, Pułkowa oraz Wolska.

Roboty poza godzinami szczytu i przejezdne drogi

Zastosowanie nowoczesnych technologii naprawczych pozwoli na maksymalne skróconie czasu potrzebnego na wyrównanie każdego włazu. Co kluczowe dla kierowców, roboty będą prowadzone wyłącznie poza godzinami największego natężenia ruchu.

Drogowcy pojawią się na jezdniach w godzinach między 9:00 a 15:00, od 18:00 do 22:00 lub w porze nocnej. Wszystkie remontowane odcinki dróg pozostaną przejezdne dla kierowców.

Tysiące obiektów pod nadzorem miejskich służb

W całej Warszawie znajdują się dziesiątki tysięcy studzienek oraz wpustów kanalizacyjnych. Warto pamiętać, że nie wszystkie z nich podlegają bezpośrednio Zarządowi Dróg Miejskich. Większą częścią infrastruktury opiekuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a część należy do poszczególnych dzielnic lub firm prywatnych. ZDM na bieżąco monitoruje podległe sobie obiekty i zleca niezbędne naprawy.