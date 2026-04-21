Wampiriada na Uniwersytecie Warszawskim. Kto może oddać krew i jakie nagrody czekają na studentów?

Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 26. edycja "Wampiriady", akcji krwiodawstwa, która odbywa się na dwóch kampusach (Głównym i Ochota) do środy.

Wampiriada zachęca studentów do oddawania krwi, podkreślając jej niezastąpioną wartość w ratowaniu życia podczas operacji i wypadków.

Dla krwiodawców przewidziano liczne nagrody od partnerów, takie jak bilety do kina/teatru, vouchery do studiów tatuażu, wejściówki na ścianki wspinaczkowe oraz gadżety.

Dawcą może zostać osoba pełnoletnia, ważąca powyżej 50 kg, która czuje się zdrowo; wymagane jest zabranie dokumentu tożsamości.

Wampiriada na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy i gdzie można oddać krew?

Na kampusach Uniwersytetu Warszawskiego trwa właśnie 26. edycja Wampiriady. To popularna wśród studentów akcja krwiodawstwa, która co semestr przyciąga tłumy osób chcących realnie pomóc chorym. We wtorek, 21 kwietnia, specjalny autobus do pobierania krwi, nazywany krwiobusem, stacjonuje na kampusie Głównym. Z kolei w środę, 22 kwietnia, akcja przeniesie się na kampus Ochota. Organizatorzy podkreślają, że krew jest darem, którego nie da się wyprodukować w żadnym laboratorium, dlatego każda kropla jest na wagę złota, szczególnie podczas operacji czy po wypadkach drogowych.

Oddawanie krwi jest bardzo ważne, bo to tak naprawdę dla osoby oddającej nie jest duży wysiłek, to jest ogólnie bardzo bezpieczne, większość zdrowych osób znosi to bardzo dobrze, a naprawdę krew może uratować czyjeś życie, bo krwi ludzkiej nie da się wytworzyć w laboratorium, a często właśnie w jakichś operacjach albo wypadkach potrzebna ta krew do przetoczenia, więc takie jedno oddanie krwi naprawdę może uratować czyjeś życie - powiedziała Matylda Zabłoć, koordynatorka wydarzenia.

Wampiriada to nie tylko okazja do oddania krwi, ale też sposób na promowanie krwiodawstwa w codziennym życiu. Dzięki temu, że krwiobus stoi bezpośrednio przy uczelni, studenci idący na zajęcia mogą podjąć szybką decyzję o pomocy. Nawet jeśli komuś nie uda się oddać krwi tym razem, akcja ma za zadanie przypominać, że banki krwi potrzebują stałego wsparcia przez cały rok, a nie tylko od święta.

Kto może zostać dawcą krwi? Najważniejsze wymagania i przygotowanie

Dawcą krwi może zostać niemal każda zdrowa, pełnoletnia osoba. Najważniejsze wymagania to ukończone 18 lat oraz waga powyżej 50 kilogramów. Przed przyjściem do krwiobusu nie trzeba robić żadnych wcześniejszych badań, ponieważ wstępna kwalifikacja odbywa się na miejscu. Bardzo ważne jest jednak, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które na stałe przyjmują leki lub cierpią na przewlekłe choroby, powinny mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do oddawania krwi.

Bardzo dużo osób może i bardzo dużo osób nie wie, że może. Nie trzeba mieć żadnych wcześniejszych badań ani nic takiego. Wystarczy po prostu czuć się zdrowo i być też jakby po prostu zdrowym. Mieć skończone 18 lat trzeba ważyć 50 kilo i właśnie raczej nie przyjmować innych leków - wyjaśniła Matylda Zabłoć.

Sami studenci, którzy regularnie biorą udział w akcji, radzą, jak przygotować organizm, by samo pobranie przebiegło sprawnie i bezproblemowo. Kluczowe jest pożywne, ale lekkie śniadanie oraz wypicie dużej ilości wody. Dzień przed wizytą w krwiobusie warto zrezygnować z bardzo intensywnego wysiłku fizycznego i treningów na siłowni. Takie proste kroki sprawiają, że organizm lepiej znosi ubytek krwi, a samo oddawanie trwa zaledwie kilkanaście minut.

Jeżeli mamy jakieś przewlekłe choroby albo problemy zdrowotne, warto wcześniej skonsultować się ze swoim lekarzem, żeby już zawczasu wiedzieć, czy mogą być jakieś przeciwwskazania. Poprzedniego dnia nie wykonywać bardzo intensywnej aktywności fizycznej, rano zjeść lekkie, ale pożywne śniadanie i tyle - radził Łukasz, student biorący udział w akcji.

Prezenty dla krwiodawców na Wampiriadzie. Co można dostać za oddanie krwi?

Wampiriada słynie z tego, że dla dawców przygotowano wiele atrakcyjnych upominków. Oprócz tradycyjnego pakietu regeneracyjnego, czyli prowiantu, studenci mogą otrzymać bony i vouchery od licznych partnerów akcji. Na liście prezentów znajdują się między innymi bilety do teatru i kina, wejściówki na ścianki wspinaczkowe, a nawet vouchery do studiów tatuażu. Nie brakuje też praktycznych gadżetów, takich jak koszulki, kubki czy książki. Warto jednak pamiętać, że mobilny punkt ma swoje ograniczenia techniczne i każdego dnia może przyjąć maksymalnie 50 osób.

U nas też za oddanie krwi osoby dostają podarunki od naszych wielu partnerów. Na przykład są bony od różnych miejsc wspinaczkowych, różne vouchery do studiów tatuażu, bilety do teatrów, bilety do kina. Dużo fajnych gadżetów, kubki, książki, koszulki, więc naprawdę jest tego sporo i oprócz tego dostaną jeszcze prowiant - wyliczała Matylda Zabłoć.

Dla wielu uczestników te dodatkowe korzyści to miły dodatek do głównego celu, jakim jest ratowanie życia. Wielu studentów traktuje to jako sytuację, w której każdy wygrywa – szpital zyskuje potrzebny lek, a dawca dostaje ciekawe nagrody i satysfakcję z dobrego uczynku. Choć nie każdemu udaje się przejść kwalifikację lekarską, na przykład z powodu zbyt niskiego ciśnienia, organizatorzy zachęcają, by próbować przy kolejnych okazjach, bo Wampiriada wraca na uczelnię w każdym semestrze.

Zawsze o tym mówi się w telewizji i ogólnie w przestrzeni publicznej, że warto oddawać krew. Plus, na Wampiriadzie można znaleźć jeszcze dodatkowe upominki oprócz tego. Jest podwójna wygrana - podsumowała jedna ze studentek biorących udział w wydarzeniu.