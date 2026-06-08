Wypadek na trasie Ciechanów – Przasnysz

Do zdarzenia doszło około godziny 10.15 w poniedziałek, 8 czerwca, na drodze wojewódzkiej nr 617 łączącej Ciechanów i Przasnysz. W miejscowości Rąbież zderzyły się dwa pojazdy – samochód osobowy marki Peugeot oraz ciągnik rolniczy Lamborghini.

Informacja o wypadku szybko postawiła na nogi służby ratunkowe. Na miejsce skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy udzielili pomocy uczestnikom zdarzenia, a funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku i rozpoczęli ustalanie jego okoliczności.

Jak wynika z dotychczasowych informacji, najbardziej ucierpieli podróżujący samochodem osobowym. Do szpitala przewieziono 32-letniego kierowcę peugeota oraz 3-letniego chłopca, który był pasażerem pojazdu. Obaj są mieszkańcami powiatu przasnyskiego.

Na tę chwilę nie podano szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Wiadomo jednak, że ze względu na odniesione obrażenia konieczna była hospitalizacja i dalsza diagnostyka medyczna.

Znacznie mniej groźnie zakończyło się zdarzenie dla kierowcy ciągnika rolniczego. 33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego nie odniósł poważniejszych obrażeń i nie wymagał transportu do szpitala.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Droga była zablokowana

Bezpośrednio po zdarzeniu ruch na drodze wojewódzkiej nr 617 został całkowicie wstrzymany. Służby apelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybieranie tras alternatywnych.

Utrudnienia trwały przez kilka godzin. Dopiero po godzinie 11.00 przekazano informację, że ruch został częściowo przywrócony. Pojazdy mogą przejeżdżać przez miejsce zdarzenia, jednak odbywa się to w systemie wahadłowym.

Kierowcy podróżujący trasą między Ciechanowem a Przasnyszem muszą liczyć się z możliwymi opóźnieniami do czasu zakończenia wszystkich czynności prowadzonych przez służby.

Na miejscu przez dłuższy czas pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i dokumentowali przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności oraz przyczyny zderzenia.

Na obecnym etapie nie podano informacji dotyczących tego, który z kierujących mógł przyczynić się do wypadku. Szczegóły powinny być znane po zakończeniu policyjnego postępowania.