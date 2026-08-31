Wanda Traczyk-Stawska spoczęła obok słynnych aktorek. Zaskakujący wybór cmentarza

Nietypowe miejsce spoczynku Wandy Traczyk-Stawskiej

W naszym kraju zazwyczaj pogrzeby odbywają się na cmentarzach katolickich lub miejskich. W przypadku 99-letniej Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia, wybrano inne rozwiązanie.

W poniedziałek 31 sierpnia po uroczystościach pogrzebowych Wanda Traczyk-Stawska została pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Jest to zabytkowa, protestancka nekropolia na warszawskiej Woli przy ul. Młynarskiej 54/58. W tym miejscu spoczywa wiele zasłużonych osób, w tym dwie uwielbiane polskie aktorki: Gabriela Kownacka i Małgorzata Braunek.

Decyzja o wyborze tego właśnie cmentarza nie jest dziełem przypadku, ponieważ to tam zlokalizowany jest grobowiec rodzinny słynnej Powstańczyni.

Warto dodać, że zaledwie sześć dni wcześniej odeszła siostra bohaterki, 96-letnia Kazimiera Wszoła z domu Traczyk. Obie kobiety nie będą jednak spoczywać obok siebie, ponieważ Kazimiera została pochowana w innym grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Kim była Wanda Traczyk-Stawska? Bohaterka i obrończyni demokracji

Wanda Traczyk-Stawska przyszła na świat 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Od 1942 roku aktywnie uczestniczyła w akcjach małego sabotażu, które były organizowane przez Szare Szeregi.

Jej nazwisko na zawsze zapisało się w historii dzięki udziałowi w Powstaniu Warszawskim, do którego dołączyła mając zaledwie 17 lat. W walce pełniła funkcję łączniczki i strzelca w strukturach Szarych Szeregów i Armii Krajowej, używając pseudonimów „Atma” oraz „Pączek”. Gdy powstanie upadło, została zesłana do niemieckich obozów jenieckich.

Po zakończeniu wojny ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Aż do końca lat siedemdziesiątych pracowała w szkolnictwie specjalnym, ucząc dzieci z niepełnosprawnościami.

Przez wiele lat aktywnie dbała o zachowanie pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego, będąc między innymi przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Pod koniec swojego życia często wypowiadała się publicznie, broniąc wolności i wartości demokratycznych. Znana była ze słów krytyki pod adresem rządów Zjednoczonej Prawicy oraz środowisk narodowych.

Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej zaplanowano na poniedziałek, 31 sierpnia. Rozpoczną się o godzinie 13:30 mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Po liturgii, około godziny 15:30, nastąpi odprowadzenie zmarłej do rodzinnego grobowca na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

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