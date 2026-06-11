Warsaw Music Festival rusza na stadionie Legii. To nowa impreza z wielkimi gwiazdami

Warsaw Music Festival na stadionie Legii. Kogo zobaczymy na scenie?

Stolica zyskuje nowy, duży punkt na koncertowej mapie Polski. Warsaw Music Festival to wydarzenie, które ma ambicję stać się polskim odpowiednikiem słynnej Coachelli. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa i zostanie podzielona na trzy główne dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca 2026 roku. Każdy z tych dni to zupełnie inna muzyczna bajka, co ma przyciągnąć bardzo zróżnicowaną publiczność. Na fanów czekają występy takich wykonawców jak The Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Hardwell czy Steve Angello. Warto też zwrócić uwagę na polskich artystów, bo na scenie pojawią się m.in. Tribbs i duet Kacperczyk.

To zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki. Stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na trzy dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca. I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, i jest też coś dla fanów muzyki klubowej - wyjaśniła Aneta Łyczkowska z TME Entertainment w rozmowie z Radiem ESKA.

Festiwal od samego początku budzi ogromne zainteresowanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Z danych organizatorów wynika, że na stadionie Legii pojawią się ludzie z całego świata. To pokazuje, jak silny line-up udało się przygotować na tę pierwszą edycję.

To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii, które pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie. Już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się to de facto festiwal trochę międzynarodowy - dodała Aneta Łyczkowska.

Rekordowy ekran LED i widowisko wizualne w centrum Warszawy

Organizatorzy Warsaw Music Festival postawili nie tylko na muzykę, ale również na techniczne show, które ma zapierać dech w piersiach. Na stadionie Legii budowana jest konstrukcja, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Chodzi o gigantyczny ekran LED, którego powierzchnia przekroczy 750 metrów kwadratowych. Taka wielkość ma zapewnić doskonałą widoczność każdemu uczestnikowi, niezależnie od tego, w którym miejscu stadionu się znajdzie. Co ważne, scena będzie przebudowywana między poszczególnymi dniami koncertowymi, aby pasowała do klimatu i wymagań konkretnych artystów.

Ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran. W związku z tym, poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi, można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem - opowiadała Aneta Łyczkowska.

Przygotowania do takiego przedsięwzięcia nie trwały kilka tygodni, lecz całe lata. Sprowadzenie tylu czołowych artystów w jednym czasie wymagało ogromnej logistyki. Jedną z największych atrakcji będzie występ Armina van Buurena w ramach 25-lecia jego cyklu "A State of Trance". Polska jest jedynym krajem w Europie Wschodniej, który gości to jubileuszowe wydarzenie. Dodatkowym smaczkiem dla fanów elektroniki będzie pierwszy w naszym kraju występ Johna Summita.

Black Eyed Peas i Armin van Buuren łączą pokolenia na festiwalu

Program festiwalu został tak ułożony, aby na stadionie mogli bawić się ludzie w każdym wieku. Idealnym przykładem jest dzień 17 czerwca 2026 roku, kiedy wystąpi zespół Black Eyed Peas. Ich największe hity z początku lat 2000. znają niemal wszyscy, a starsi słuchacze mają do nich ogromny sentyment. Z kolei dzięki platformom społecznościowym, takim jak TikTok, muzyka ta przeżywa teraz drugą młodość wśród nastolatków. Podobnie wygląda sytuacja z Arminem van Buurenem, który w Polsce od lat cieszy się mianem niekwestionowanej gwiazdy i potrafi zgromadzić pod sceną całe rodziny.

Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem trance'u, jest niekwestionowaną gwiazdą i to co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty łączy pokolenia. I myślę, że to też będzie widać pod sceną - zaznaczyła Aneta Łyczkowska.

Dla tych, którzy wolą mocniejsze, klubowe uderzenie, przygotowano projekt Upper Grand Poland. To tam wystąpią Hardwell oraz Steve Angello, znany szerokiej publiczności jako członek grupy Swedish House Mafia. Na fanów czeka też ukraiński duet ARTBAT, który w ostatnich latach zdobył w Polsce rzeszę wiernych fanów.

Czy Warsaw Music Festival wróci za rok? Organizatorzy mają konkretne plany

Warsaw Music Festival to nie tylko same koncerty, ale cała przestrzeń festiwalowa stworzona w środku miasta. Tuż obok stadionu, w Legia Parku, powstanie specjalne miasteczko z licznymi atrakcjami. Dzięki świetnej lokalizacji i skomunikowaniu stadionu (bliskość metra, trasy dla hulajnóg), wydarzenie jest łatwo dostępne dla każdego. Organizatorzy zachęcają, by pojawić się na miejscu już 30 minut po otwarciu bram, ponieważ muzyka na głównej scenie zacznie grać niemal od razu. Chociaż pierwsza edycja jeszcze się nie zaczęła, już teraz wiadomo, że nie będzie ona ostatnią.

To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają. [...] Mamy nowy festiwal na mapie Polski. Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii - zapowiedziała Aneta Łyczkowska.

Fani, którzy wybierają się na koncerty, powinni przygotować się na długie godziny zabawy. Optymalna czerwcowa pogoda, długie dni i fakt, że finałowy dzień imprezy wypada w Noc Kupały, mają stworzyć niepowtarzalny klimat. Wszystko wskazuje na to, że Warszawa na stałe wpisze to wydarzenie do swojego letniego kalendarza, dając mieszkańcom i turystom okazję do świętowania początku wakacji przy dźwiękach najlepszej światowej muzyki.

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