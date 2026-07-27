Co stoi za inicjatywą referendum w Warszawie?

Stołeczna Operacja Referendalna, obywatelski ruch mający na celu odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, startuje z akcją w czwartek. Jak poinformował Maciej Wilk, lider inicjatywy, wolontariusze będą obecni we wszystkich dzielnicach stolicy. „Dokumenty już przygotowane. Od czwartku będziecie mogli spotkać naszych wolontariuszy we wszystkich dzielnicach stolicy. Poznacie ich po charakterystycznych, pomarańczowych kamizelkach” – napisał Wilk w mediach społecznościowych.

Dlaczego mieszkańcy chcą odwołać prezydenta?

Inicjatorzy akcji argumentują, że miasto ma trudności z zarządzaniem swoimi spółkami i instytucjami. Zwracają uwagę na nadmierną liczbę pracowników administracyjnych – Warszawa zatrudnia ponad 9 tysięcy urzędników, co oznacza wzrost o 50% od 2005 roku, a kosztuje to mieszkańców 2 miliardy złotych rocznie. Krytyka dotyczy także awarii w oczyszczalni Czajka, przedłużających się prac remontowych w Sali Kongresowej, jak również ograniczeń dla kierowców, takich jak zwężanie ulic, likwidacja miejsc parkingowych i wprowadzenie Strefy Czystego Transportu. Zarzuca się także prezydentowi, że nie angażuje się wystarczająco w sprawy miasta, a swoją funkcję traktuje jako przystanek w drodze do wyższych stanowisk państwowych.

Jakie są wymagania do zorganizowania referendum?

Aby doszło do referendum, konieczne jest zebranie podpisów od 10% wyborców w Warszawie, co stanowi około 132 tysięcy głosów. Dla ważności samego głosowania, wymagana jest frekwencja wynosząca trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych, co oznacza około 450 tysięcy osób.

Historia podobnych inicjatyw w stolicy

Warto przypomnieć, że w październiku 2013 roku w Warszawie miało miejsce referendum dotyczące odwołania ówczesnej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Powodem niezadowolenia były decyzje dotyczące organizacji komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, problemy z wywozem śmieci oraz opóźnienia w realizacji kluczowych inwestycji, takich jak budowa metra czy Mostu Północnego. Referendum okazało się nieważne z powodu niskiej frekwencji, która wyniosła jedynie 25,66%, co nie spełniało ówczesnego wymogu 30%.

Źródło PAP.

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