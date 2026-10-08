Warszawscy kierowcy muszą zmienić plany, bo od godziny 16 nie załatwią ważnej sprawy

Pilne prace techniczne zablokują system w urzędach

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z aktualizacją infrastruktury informatycznej. Modernizacja systemów przełoży się na czasowe wyłączenie kluczowych funkcji obsługi kierowców.

W czasie trwania zaplanowanych prac system odpowiedzialny za obsługę abonamentów mieszkańca będzie całkowicie niedostępny dla pracowników Punktów Obsługi Pasażerów. Oznacza to, że żadna sprawa związana z wydaniem lub przedłużeniem tego dokumentu nie będzie mogła zostać zrealizowana na miejscu. Urzędnicy przepraszają za nagłe utrudnienia i apelują do mieszkańców o cierpliwość.

Abonament mieszkańca wyrobisz bezpiecznie przez internet

Mimo przymusowej przerwy w punktach stacjonarnych, warszawiacy mogą bez przeszkód złożyć odpowiednie dokumenty. Drogowcy przypominają, że system online działa bez przerw i pozwala na szybkie przejście całej procedury bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak załatwić sprawę bez wizyty w urzędzie?

Aby sprawnie dopełnić formalności przez internet, wystarczy skorzystać z oficjalnego i bezpiecznego portalu ZDM. Jest to niezwykle wygodna alternatywa, która pozwala zaoszczędzić czas:

Należy wejść na dedykowaną stronę internetową pod adresem abonamentzdomu.zdm.waw.pl

Wypełnić przejrzysty formularz online

Załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek o dowolnej porze

Wszystkie wnioski złożone drogą elektroniczną będą przetwarzane na bieżąco. Osoby, które wolą jednak tradycyjną formę kontaktu i pomoc urzędnika na miejscu, muszą przełożyć swoją wizytę w Punkcie Obsługi Pasażerów na inny termin, już po zakończeniu prac serwisowych.