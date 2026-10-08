Warszawscy kierowcy muszą zmienić plany, bo od godziny 16 nie załatwią ważnej sprawy

Redakcja ESKA.pl
2026-10-08 14:01

Warszawscy kierowcy planujący dzisiejszą wizytę w punktach obsługi muszą zmienić swoje plany. W czwartek, 8 października, od godziny 16:00 nastąpi nagła i czasowa przerwa w wydawaniu abonamentów mieszkańca. Utrudnienia dotkną wszystkich, którzy planowali załatwić tę sprawę osobiście w Punktach Obsługi Pasażerów.

Przeszklony Punkt Obsługi Pasażerów ZTM w Warszawie. O utrudnieniach dla kierowców przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Pilne prace techniczne zablokują system w urzędach

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z aktualizacją infrastruktury informatycznej. Modernizacja systemów przełoży się na czasowe wyłączenie kluczowych funkcji obsługi kierowców.

W czasie trwania zaplanowanych prac system odpowiedzialny za obsługę abonamentów mieszkańca będzie całkowicie niedostępny dla pracowników Punktów Obsługi Pasażerów. Oznacza to, że żadna sprawa związana z wydaniem lub przedłużeniem tego dokumentu nie będzie mogła zostać zrealizowana na miejscu. Urzędnicy przepraszają za nagłe utrudnienia i apelują do mieszkańców o cierpliwość.

Abonament mieszkańca wyrobisz bezpiecznie przez internet

Mimo przymusowej przerwy w punktach stacjonarnych, warszawiacy mogą bez przeszkód złożyć odpowiednie dokumenty. Drogowcy przypominają, że system online działa bez przerw i pozwala na szybkie przejście całej procedury bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak załatwić sprawę bez wizyty w urzędzie?

Aby sprawnie dopełnić formalności przez internet, wystarczy skorzystać z oficjalnego i bezpiecznego portalu ZDM. Jest to niezwykle wygodna alternatywa, która pozwala zaoszczędzić czas:

  • Należy wejść na dedykowaną stronę internetową pod adresem abonamentzdomu.zdm.waw.pl
  • Wypełnić przejrzysty formularz online
  • Załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek o dowolnej porze

Wszystkie wnioski złożone drogą elektroniczną będą przetwarzane na bieżąco. Osoby, które wolą jednak tradycyjną formę kontaktu i pomoc urzędnika na miejscu, muszą przełożyć swoją wizytę w Punkcie Obsługi Pasażerów na inny termin, już po zakończeniu prac serwisowych.

ROLKI