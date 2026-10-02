Ważna ulica na warszawskiej Pradze przejdzie ogromną metamorfozę

Wielkie zmiany na Pradze. Deweloper przebuduje ważną ulicę

Okolice ulicy Żupniczej zmieniły się w ostatnich latach nie do poznania. W miejscu dawnych hal poprzemysłowych i nieużytków powstały duże, nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Choć nowy fragment drogi na wschód od ulicy Chodakowskiej został już wcześniej dostosowany do nowych potrzeb, starszy odcinek prowadzący do ulicy Bliskiej wciąż pilnie wymagał naprawy. Prywatny deweloper Yawa, który właśnie kończy modernizację pobliskiej ulicy Bliskiej, przenosi swoje ekipy budowlane na ulicę Żupniczą.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane na mocy artykułu 16 ustawy o drogach publicznych. Przepisy te zobowiązują prywatnych inwestorów do dostosowania układu drogowego w sąsiedztwie realizowanych przez nich inwestycji. Dzięki temu miasto zyska odnowioną infrastrukturę bez angażowania środków publicznych.

Koniec z dziurami i krzywym chodnikiem. Co się zmieni?

Obecny stan ulicy Żupniczej na odcinku pomiędzy ulicami Bliską a Chodakowską pozostawia wiele do życzenia. Rozpadający się asfalt, zniszczone i wybrakowane chodniki oraz kompletny brak infrastruktury dla miłośników jednośladów to codzienne bolączki mieszkańców. Zaplanowane prace remontowe mają całkowicie rozwiązać te problemy.

Zakres zapowiadanych zmian obejmuje następujące ulepszenia:

Nowa nawierzchnia jezdni , która zastąpi dotychczasową, mocno zużytą i dziurawą drogę.

, która zastąpi dotychczasową, mocno zużytą i dziurawą drogę. Remont chodników po obu stronach ulicy oraz budowa zupełnie nowego fragmentu po stronie południowej, który połączy skrzyżowanie z ulicą Bliską z przejściem dla pieszych przy budynku Nowińska 4.

oraz budowa zupełnie nowego fragmentu po stronie południowej, który połączy skrzyżowanie z ulicą Bliską z przejściem dla pieszych przy budynku Nowińska 4. Bezpieczna zebra na wysokości Nowińskiej 4, która zostanie wyniesiona i wyposażona w próg sinusoidalny zmuszający kierowców do zwolnienia.

na wysokości Nowińskiej 4, która zostanie wyniesiona i wyposażona w próg sinusoidalny zmuszający kierowców do zwolnienia. Wydzielone pasy rowerowe o charakterze jednokierunkowym, które powstaną po obu stronach jezdni na całej długości przebudowywanego odcinka.

o charakterze jednokierunkowym, które powstaną po obu stronach jezdni na całej długości przebudowywanego odcinka. Więcej zieleni miejskiej, która pojawi się dzięki tak zwanemu rozpłytowaniu, czyli usunięciu zbędnego betonu i zastąpieniu go roślinnością.

Utrudnienia dla kierowców. Ruch tylko w jednym kierunku

Prace budowlane na ulicy Żupniczej wystartują w poniedziałek, 5 października o godzinie 10:00. Drogowcy w pierwszej kolejności zajmą się fragmentem drogi od ulicy Bliskiej do wysokości budynku Żupnicza 8. Pierwszy etap robót ma potrwać do końca listopada 2026 roku.

Kierowcy poruszający się po tej części dzielnicy muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. W czasie trwania początkowej fazy remontu ulica Żupnicza na przebudowywanym odcinku stanie się jednokierunkowa. Przejazd będzie możliwy wyłącznie w stronę ulicy Chodakowskiej. Kolejne etapy inwestycji będą realizowane sukcesywnie, a o szczegółowych zmianach w ruchu i kolejnych utrudnieniach inwestor ma informować w następnych komunikatach.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe