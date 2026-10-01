Ważna ulica w centrum Warszawy zamknięta. Wyznaczono objazdy

Koszykowa do remontu

W czwartek, 1 października, drogowcy zajęli jezdnię na jednej z ważniejszych arterii w tym rejonie centrum miasta - ulicę Koszykową. Ich celem jest remont zarówno chodników, zatok postojowych jak i przede wszystkim jezdni.

W związku z pracami zamknięto odcinek ulicy od Alei Niepodległości do Lindleya.

Miasto przygotowało na ten czas objazdy. Poprowadzą one następującymi trasami:

Od strony Placu Konstytucji kierowcy pojadą Koszykową, Chałubińskiego i Alejami Jerozolimskimi do Placu Starynkiewicza lub Placu Zawiszy;

z Filtrów: Filtrową i Raszyńską lub Grójecką do Alej Jerozolimskich, Chałubińskiego i Koszykowej;

z Krzywickiego: Nowowiejską i Aleją Niepodległości lub do Filtrowej;

z Koszykowej po stronie Filtrów: ulicą Lindleya do Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego.

Z kolei pasażerowie komunikacji miejskiej muszą wiedzieć, że autobusy 159 jeżdżą obecnie Alejami Jerozolimskimi i Chałubińskiego.

Po wyremontowanej arterii kierowcy pojadą już niebawem, w Święto Niepodległości, 11 listopada.

Autor: Wydział Prasowy UM/ Materiały prasowe

Remontowy pierwszy remont października

Na pierwszy weekend pełnego miesiąca tegorocznej jesieni drogowcy zaplanowali liczne prace, poza Koszykową ich celem będą asfaltowania w następujących lokalizacjach:

Wisłostrady na Bielanach,

Alei Stanów Zjednoczonych na Pradze-Południe,

Kopernika w Ursusie.

Z kolei na Nowowiejskiej i w Alei Zielenieckiej tramwajarze wymienią w najbliższym czasie zwrotnice.

Wszystkie aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu i objazdach można znaleźć w miejskim serwisie infoulice.um.warszawa.pl.

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