Ważna ulica w centrum Warszawy zamknięta. Wyznaczono objazdy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-01 13:17

Ważna ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta dla ruchu od 1 października w związku z kompleksowym remontem. Drogowcy planują odnowić jezdnię, chodniki i zatoki postojowe na odcinku od Alei Niepodległości do Lindleya. Prace potrwają do 11 listopada, a na ten czas wyznaczono objazdy dla kierowców i zmieniono trasy autobusów komunikacji miejskiej.

Koszykowa do remontu

W czwartek, 1 października, drogowcy zajęli jezdnię na jednej z ważniejszych arterii w tym rejonie centrum miasta - ulicę Koszykową. Ich celem jest remont zarówno chodników, zatok postojowych jak i przede wszystkim jezdni. 

W związku z pracami zamknięto odcinek ulicy od Alei Niepodległości do Lindleya.

Miasto przygotowało na ten czas objazdy. Poprowadzą one następującymi trasami:

  • Od strony Placu Konstytucji kierowcy pojadą Koszykową, Chałubińskiego i Alejami Jerozolimskimi do Placu Starynkiewicza lub Placu Zawiszy;
  • z Filtrów: Filtrową i Raszyńską lub Grójecką do Alej Jerozolimskich, Chałubińskiego i Koszykowej;
  • z Krzywickiego: Nowowiejską i Aleją Niepodległości lub do Filtrowej;
  • z Koszykowej po stronie Filtrów: ulicą Lindleya do Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego.
Z kolei pasażerowie komunikacji miejskiej muszą wiedzieć, że autobusy 159 jeżdżą obecnie Alejami Jerozolimskimi i Chałubińskiego.

Po wyremontowanej arterii kierowcy pojadą już niebawem, w Święto Niepodległości, 11 listopada. 

Objazd na czas remontu Koszykowej
Autor: Wydział Prasowy UM/ Materiały prasowe

Remontowy pierwszy remont października

Na pierwszy weekend pełnego miesiąca tegorocznej jesieni drogowcy zaplanowali liczne prace, poza Koszykową ich celem będą asfaltowania w następujących lokalizacjach:

  • Wisłostrady na Bielanach,
  • Alei Stanów Zjednoczonych na Pradze-Południe,
  • Kopernika w Ursusie.

Z kolei na Nowowiejskiej i w Alei Zielenieckiej tramwajarze wymienią w najbliższym czasie zwrotnice.

Wszystkie aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu i objazdach można znaleźć w miejskim serwisie infoulice.um.warszawa.pl.

Kobieta jedzie rowerem po pasie dla rowerów na ulicy Koszykowej. O szczegółach remontów przeczytasz na Eska Warszawa.
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