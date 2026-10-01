Ważna ulica w centrum Warszawy zamknięta. Wyznaczono objazdy

Koszykowa do remontu
W czwartek, 1 października, drogowcy zajęli jezdnię na jednej z ważniejszych arterii w tym rejonie centrum miasta - ulicę Koszykową. Ich celem jest remont zarówno chodników, zatok postojowych jak i przede wszystkim jezdni.
W związku z pracami zamknięto odcinek ulicy od Alei Niepodległości do Lindleya.
Miasto przygotowało na ten czas objazdy. Poprowadzą one następującymi trasami:
- Od strony Placu Konstytucji kierowcy pojadą Koszykową, Chałubińskiego i Alejami Jerozolimskimi do Placu Starynkiewicza lub Placu Zawiszy;
- z Filtrów: Filtrową i Raszyńską lub Grójecką do Alej Jerozolimskich, Chałubińskiego i Koszykowej;
- z Krzywickiego: Nowowiejską i Aleją Niepodległości lub do Filtrowej;
- z Koszykowej po stronie Filtrów: ulicą Lindleya do Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego.
Po wyremontowanej arterii kierowcy pojadą już niebawem, w Święto Niepodległości, 11 listopada.
Remontowy pierwszy remont października
Na pierwszy weekend pełnego miesiąca tegorocznej jesieni drogowcy zaplanowali liczne prace, poza Koszykową ich celem będą asfaltowania w następujących lokalizacjach:
- Wisłostrady na Bielanach,
- Alei Stanów Zjednoczonych na Pradze-Południe,
- Kopernika w Ursusie.
Z kolei na Nowowiejskiej i w Alei Zielenieckiej tramwajarze wymienią w najbliższym czasie zwrotnice.
Wszystkie aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu i objazdach można znaleźć w miejskim serwisie infoulice.um.warszawa.pl.