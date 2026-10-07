Ważny wiadukt w Warszawie przejdzie pilny remont, inaczej musieliby go całkowicie zamknąć

Pierwszy etap prac i zmiany dla kierowców

Pierwsza faza robót wystartuje 9 października około godziny 22:00 i zakończy się w poniedziałek, 12 października około godziny 4:00 rano. W tym czasie drogowcy zajmą się pasami zlokalizowanymi najbliżej torowiska tramwajowego po obu stronach ulicy Towarowej.

Kierowcy poruszający się w tym rejonie muszą przygotować się na spore ograniczenia przepustowości drogi. Zmiany obejmą odcinek między Placem Zawiszy a przejazdem do zawracania. Najważniejsze zmiany w organizacji ruchu obejmują kilka kluczowych punktów:

Zamknięte zostaną pasy przy torowisku na obu jezdniach ulicy Towarowej.

na obu jezdniach ulicy Towarowej. Ruch w każdym kierunku będzie odbywał się tylko jednym pasem .

. Z ulicy Grójeckiej oraz Raszyńskiej w stronę Towarowej będzie można przejechać wyłącznie jednym pasem, a lewy pas na Grójeckiej zostanie przeznaczony wyłącznie do zawracania.

Zalecany objazd utrudnień wyznaczono ulicami Prostą, Aleją Jana Pawła II oraz Aleją Niepodległości aż do ulicy Wawelskiej.

Druga faza remontu i kolejne zmiany

To jednak nie koniec prac w tym rejonie, ponieważ drogowcy zaplanowali działania dwuetapowo. W kolejny weekend prace przeniosą się na prawe pasy ruchu. Wówczas kierowcy będą poruszać się pasami zlokalizowanymi bliżej torowiska tramwajowego, a naprawiana będzie pozostała część jezdni.

Ekspertyza była jednoznaczna: remont to konieczność

Wiadukt w ciągu ulicy Towarowej czeka w przyszłości całkowita, gruntowna przebudowa, do której trwają już intensywne przygotowania. Obecna wymiana nawierzchni to działanie doraźne, ale niezbędne. Jak informują urzędnicy, konieczność przeprowadzenia tych prac wykazała specjalistyczna ekspertyza stanu technicznego obiektu.

Gdyby drogowcy nie zdecydowali się na ten krok, wiadukt trzeba by było całkowicie zamknąć dla ruchu kołowego. Spowodowałoby to paraliż komunikacyjny w tej części stolicy. Wdrożone zmiany są kontynuacją działań z przełomu marca i kwietnia, kiedy to wprowadzono nową organizację ruchu mającą na celu odciążenie konstrukcji wiaduktu i utrzymanie jego przejezdności do czasu generalnego remontu.