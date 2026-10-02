Wielkie ćwiczenia na Mazowszu. Setki punktów gotowych na trening na wypadek ataku z powietrza

Ponad 300 punktów treningowych przygotowano na terenie Mazowsza.

Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak rozpoznawać sygnały alarmowe i reagować na Alert RCB.

Strażacy pokażą, gdzie szukać bezpiecznego miejsca i jak zachować się podczas alarmu w domu oraz na zewnątrz.

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Co zrobić, gdy zabrzmi alarm?

Sobotnia akcja odbywa się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jej celem jest przede wszystkim praktyczna nauka zachowania w sytuacjach zagrożenia. Mieszkańcy będą mogli sprawdzić, czy wiedzą, co zrobić po usłyszeniu sygnału alarmowego i gdzie szukać wiarygodnych informacji. Podobne treningi odbywały się już wcześniej w ramach Akademii OLiOC.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się również, jak prawidłowo odczytywać komunikaty ostrzegawcze oraz jak reagować na Alert RCB. Ważnym elementem będzie także wybór odpowiedniego miejsca schronienia.

Schronienie, dom i ulica

Instruktorzy wyjaśnią, gdzie najlepiej udać się w przypadku zagrożenia, jeśli alarm zastanie nas w budynku. Uczestnicy poznają również zasady postępowania, gdy ostrzeżenie pojawi się podczas przebywania na zewnątrz.

Będzie można także dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji „Gdzie się ukryć” i wcześniej sprawdzić miejsca, w których można znaleźć schronienie.

Gdzie odbędą się treningi?

Punkty przygotowano m.in. w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcja obejmie cały region: od Warszawy i powiatów podwarszawskich po Radom, Płock, Siedlce, Ostrołękę czy Ciechanów.

W Warszawie zaplanowano 18 lokalizacji, w powiecie płockim i Płocku łącznie 19, a w powiatach ostrołęckim i Ostrołęce 15. Po 14 punktów przygotowano m.in. w powiatach garwolińskim, mińskim, węgrowskim i wołomińskim.

Szczegółową listę miejsc można znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Państwo rozwija system alarmowania

Akcja jest częścią szerszych działań związanych z ochroną ludności. MSWiA rozwija system ostrzegania mieszkańców, a także ogólnokrajowy system punktów schronienia. Do końca 2026 roku planowane jest również uruchomienie technologii Cell Broadcast, która ma umożliwić wysyłanie ostrzeżeń bezpośrednio na telefony.