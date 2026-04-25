- Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński prosi o modlitwę o deszcz i pomyślną pogodę z powodu długotrwałej suszy w Polsce.
- Intencja ta ma być włączona do modlitwy powszechnej podczas mszy świętych, zwłaszcza niedzielnych i świątecznych, w parafiach diecezji warszawsko-praskiej.
- Biskup zachęca również do uwzględnienia tej intencji w osobistych modlitwach wszystkich diecezjan.
Biskup Kamiński apeluje o modlitwę: Dramat rolników w obliczu suszy
Susza w Polsce to problem, który narasta od lat, jednak obecna sytuacja jest szczególnie alarmująca. Brak opadów deszczu ma katastrofalne skutki dla rolnictwa, sadownictwa i hodowli. Biskup Romuald Kamiński, świadomy powagi zagrożenia, zdecydował się na podjęcie nadzwyczajnych kroków, zwracając się do wiernych z prośbą o wspólną modlitwę.
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, hierarcha prosi o „podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz oraz pomyślną pogodę, zwłaszcza dla wszystkich rolników, sadowników i hodowców”.
Biskup wskazuje na konieczność włączenia intencji modlitwy o deszcz do modlitwy powszechnej podczas Mszy Świętych, szczególnie tych niedzielnych i świątecznych, sprawowanych w parafiach i innych ośrodkach diecezji. - Kładę tę intencję na sercu wszystkim diecezjanom z nadzieją, że uwzględnią ją w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim włączającym się w tę duchową inicjatywę udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa – napisał biskup Kamiński.
Komunikat biskupa warszawsko-praskiego
- Wielebni Duszpasterze, Umiłowani Diecezjanie, kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej Polski długotrwałej suszy.
Dlatego proszę o podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz oraz pomyślą pogodę, zwłaszcza dla wszystkich rolników, sadowników i hodowców. Zalecam, by ta intencja została włączona jako wezwanie modlitwy powszechnej podczas Mszy Świętych (szczególnie niedzielnych i świątecznych) sprawowanych w parafiach i innych ośrodkach diecezji warszawsko-praskiej.
Kładę tę intencję na sercu wszystkim diecezjanom z nadzieją, że uwzględnią ją w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim włączającym się w tę duchową inicjatywę udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.