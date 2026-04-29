Jest nowy projektant wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej

Umowa na zaprojektowanie wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej została podpisana przez urzędników z konsorcjum firm Promost Consulting oraz DOHWA Polska ENG. Jak wspomnieliśmy, docelowo w ramach inwestycji powstać ma fragment trasy łączący okolice Ronda Wiatraczna z ul. Radzymińską. Prace będą prowadzone w oparciu o przejęte i rozwinięte przez nowego wykonawcę materiały projektowe, przygotowane przez Mosty Katowice.

"W ramach zadania przygotowana zostanie również koncepcja tunelu pod Rondem Wiatraczna, który stanowi odrębny, trzeci etap inwestycji. Wypracowane rozwiązania będą koordynowane z planowaną budową III linii metra oraz koncepcją zagospodarowania rejonu Ronda Wiatraczna. Staną się one podstawą dalszych prac nad projektem budowlanym tego odcinka obwodnicy" - podkreślili urzędnicy.

Wschodni fragment obwodnicy śródmiejskiej będzie budowany przy podziale na trzy etapy. Pierwszy obejmie odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej (bez tunelu), drugi - drogę od ul. Radzymińskiej do Ronda Żaba, a trzeci - tunel pod Rondem Wiatraczna. Projektant, z którym właśnie podpisano umowę, otrzymał na wykonanie swojej części zadania 36 miesięcy. Koszt prac wyniesie niecałe 10 mln zł.

Jaka będzie projektowana trasa?

"Zgodnie z wcześniejszą koncepcją obwodnica ma przebiegać głównie w ciągu ul. Wiatracznej jako droga o dwóch jezdniach, po dwa lub trzy pasy ruchu - wraz z wiaduktem nad terenami kolejowymi o długości ok. 800 m. Dalej pójdzie w śladzie ul. Zabranieckiej, Naczelnikowskiej oraz do ul. Radzymińskiej - z zapewnieniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów" - przypomniał ratusz.

