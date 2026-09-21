Wyszła z mieszkania i przepadła bez śladu. Zakończono poszukiwania

Aktualizacja: zakończono poszukiwania.

Kobieta wyszła z mieszkania 18 września i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Policja dziękuje za pomoc.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego

Wyszła z domu i nie wróciła

Aktualizacja. Kobieta została odnaleziona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

54-letniej kobiety szukają policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka. Wyszła z mieszkania 18 września i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Bliscy nie wiedzą, gdzie obecnie przebywa. Funkcjonariusze prowadzą poszukiwania i proszą o pomoc osoby, które mogły widzieć zaginioną lub mają informacje na temat jej miejsca pobytu.

Tak wygląda. Może mieć na sobie te rzeczy

W dniu zaginięcia kobieta miała około 172 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma krótkie, ciemne włosy. Nosi okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne. Policja podaje również dokładny opis jej ubrania. Beata miała na sobie: czarne sportowe legginsy, szaro-fioletowe sportowe buty z białą podeszwą, czarną bluzę z trzema białymi paskami na ramionach, czarny T-shirt, szarą kurtkę oraz ciemną czapkę z daszkiem. Miała także wzorzysty plecak.

Każda informacja może być ważna

Policjanci apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 54-latki. Informacje można przekazywać do Komisariatu Policji Warszawa Białołęka pod numerem 47 723 51 30, a także w każdej najbliższej jednostce policji. Można również napisać na adres: [email protected]. Policja prosi, by każdej informacji mogącej pomóc w odnalezieniu Beaty nie bagatelizować.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty albo ktoś z Twojego otoczenia przeżywa kryzys psychiczny, nie zostawaj z tym sam. Dostępna jest bezpłatna pomoc specjalistów. Ministerstwo Zdrowia wskazuje m.in.:

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Telefon jest bezpłatny i działa całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można także skorzystać z pomocy online.

116 123 - bezpłatny, całodobowy telefon wsparcia dla dorosłych osób przeżywających kryzys emocjonalny. Pomoc dostępna jest również online przez platformę 116sos.pl.

116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod 112 lub 999 albo zgłosić się do najbliższego szpitala z oddziałem psychiatrycznym.