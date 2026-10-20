"Zachowaj spokój". Alert RCB trafił do Warszawiaków

Alert RCB został wysłany 19 października do osób przebywających na terenie Warszawy.

Ćwiczenia zaplanowano na 20 i 21 października przy ulicach Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej.

Nie podano dokładnych godzin działań. Mieszkańcy powinni stosować się do poleceń służb.

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Alert RCB w Warszawie. Mieszkańcy dostali SMS-y

W poniedziałek, 19 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców stolicy wiadomość dotyczącą ćwiczeń zaplanowanych na kolejne dwa dni.

W komunikacie wskazano trzy ulice: Czerniakowską, Sytą i Jagiellońską. To właśnie w tych rejonach Warszawy mają odbywać się działania służb.

Treść alertu brzmi:

„ĆWICZENIA: 20–21.10 na ul. Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb”.

Ostrzeżenie zostało skierowane do odbiorców na terenie całej Warszawy.

O której godzinie rozpoczną się ćwiczenia służb?

W opublikowanym komunikacie RCB nie wskazano konkretnych godzin rozpoczęcia ani zakończenia ćwiczeń. Wiadomo jedynie, że działania zaplanowano na wtorek i środę, 20–21 października.

Do wtorku nie przedstawiono szczegółowego scenariusza ćwiczeń ani informacji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Dlatego osoby przebywające w rejonie wskazanych ulic powinny zachować ostrożność i zwracać uwagę na komunikaty wydawane na miejscu.

Najważniejszy apel RCB jest prosty: nie panikować i stosować się do poleceń służb.

Czym jest Alert RCB i dlaczego trafia na telefony?

Alert RCB to system powiadamiania ludności za pomocą wiadomości SMS. Jego podstawowym zadaniem jest ostrzeganie przed poważnymi zagrożeniami, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu.

System wykorzystywany jest między innymi w sytuacjach związanych z niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi czy innymi zdarzeniami wymagającymi szybkiego przekazania informacji mieszkańcom. Może też służyć do informowania o zaplanowanych ćwiczeniach, tak jak w przypadku Warszawy.