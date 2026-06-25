20 tysięcy za garnki. Tak Rumuni próbowali oszukać 88-letnią Warszawiankę

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-25 11:35

Wybrali starszą kobietę, odegrali wzruszającą scenkę i liczyli na szybki zarobek. Dwaj młodzi mężczyźni wmówili 88-letniej Warszawiance, że przypomina ich mamę. Wręczyli jej komplet garnków i sztućców, a po chwili zażądali za nie 20 tysięcy złotych. Plan przerwał pracownik banku, który zorientował się, że coś jest nie tak.

Dwóch mężczyzn, którzy próbowali oszukać 88-letnią kobietę na kwotę 20 tysięcy złotych, zatrzymanych przez policję i prowadzonych w kajdankach. W ich pojeździe znaleziono garnki i sprzęt kuchenny. Więcej o tym bezczelnym przekręcie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fot. KSP KRP I/ Materiały prasowe
  • 88-latka usłyszała, że przypomina matkę nieznajomych i dostała od nich "prezenty".
  • Chwilę później mężczyźni zażądali 20 tys. zł i zawieźli kobietę do banku.
  • Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa.

Chcieli wyłudzić od seniorki 20 tys. zł

Wracająca z zakupów seniorka została zaczepiona przez dwóch młodych mężczyzn. Twierdzili, że kobieta jest łudząco podobna do ich matki i zaproponowali pomoc z wniesieniem zakupów. Po drodze wręczyli jej komplet garnków oraz sztućców, przekonując, że to bezinteresowny podarunek.

Dopiero po chwili wyszło na jaw, jaki był prawdziwy cel całego spotkania. Mężczyźni oznajmili 88-latce, że za przekazane przedmioty powinna zapłacić 20 tysięcy złotych. Następnie pojechali z nią do banku, gdzie miała wypłacić gotówkę.

Pracownik banku zorientował się, że to oszustwo

Nietypowa sytuacja wzbudziła czujność pracownika banku. Zamiast realizować wypłatę, zawiadomił służby. Dzięki temu seniorka nie straciła pieniędzy. Policjanci szybko ustalili, kim są podejrzani, i zatrzymali ich jeszcze tego samego dnia. Okazali się nimi 22- i 19-letni obywatele Rumunii mieszkający w Łodzi.

Usłyszeli zarzuty

Po zatrzymaniu sprawdzono auto, którym mężczyźni przyjechali do Warszawy. W środku znajdowały się kolejne komplety garnków, noże kuchenne i paralizator. Jeden z zatrzymanych miał przy sobie również blisko 7 tysięcy złotych. Obaj odpowiedzą za usiłowanie oszustwa. Za taki czyn grozi kara do ośmiu lat więzienia. Prokuratura objęła ich policyjnym dozorem.

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