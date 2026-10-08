Zadawał sztucznej inteligencji makabryczne pytania. W środku nocy do jego drzwi zapukała policja

Pytania do sztucznej inteligencji wywołały interwencję policji

W nocy ze środy na czwartek (7 października) warszawscy policjanci przeprowadzili niecodzienną akcję na Wilanowie. Mundurowi ruszyli do działania po otrzymaniu pilnego sygnału od francuskich służb. Z przekazanych informacji wynikało, że pewien internauta może planować wyjątkowo niebezpieczne czyny, zagrażające życiu innych ludzi oraz sobie samemu. Służby potraktowały sprawę bardzo poważnie.

Funkcjonariuszom błyskawicznie udało się zlokalizować adres, pod którym znajdował się komputer. Około godziny 3 nad ranem zapukali do drzwi mieszkania. Wewnątrz zastali 47-letniego mężczyznę. W tym samym czasie w domu znajdowało się również śpiące dziecko.

Podczas rozmowy z policjantami 47-latek przyznał się do konwersacji ze sztuczną inteligencją. Tłumaczył, że poruszał różne wątki i tworzył rozmaite teorie, jednak stanowczo zaprzeczył, by chciał zrealizować swoje wizje. Stwierdził, że traktował je jako całkowicie nierealne.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Medycy przeprowadzili wstępne badanie, po czym przetransportowali mieszkańca Wilanowa na konsultację lekarską. Ostatecznie zdecydowano, że mężczyzna musi zostać na oddziale w celu dalszej obserwacji. Śpiącym w mieszkaniu dzieckiem zaopiekowała się bliska osoba.

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Jak wynika z danych przekazanych przez zagraniczne służby, system informatyczny zakwalifikował treści przesyłane przez 47-latka jako potencjalnie realne zagrożenie i automatycznie wygenerował zgłoszenie. To właśnie dlatego reakcja była tak stanowcza.

Zapisy rozmów z algorytmem były wręcz przerażające. Mężczyzna miał opisywać sposoby zabijania i okaleczania przy użyciu różnorodnych narzędzi, takich jak noże, młotki, kije bejsbolowe, a nawet piły, kwasy i trucizny.

Przy okazji tego zdarzenia mundurowi przypominają, że w sieci nikt nie jest w pełni anonimowy. Każde zachowanie w Internecie może pociągać za sobą całkowicie realne i często surowe konsekwencje.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym? Ważne telefony dla dorosłych i dzieci

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Poradnik Zdrowie – Sztuczna inteligencja w zdrowiu: szanse i zagrożenia