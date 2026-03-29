Zaginął 44-letni Tomasz Breński. Służby proszą o pomoc w poszukiwaniach

Trwają poszukiwania 44-letniego Tomasza Breńskiego

Nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV poinformowała, że 44-letni Tomasz Breński był widziany 28 marca w rejonie sklepu przy ulicy Reymonta w Latchorzewie w powiecie warszawskim zachodnim. Tego samego dnia zauważono go również w pobliżu terenów leśnych Izabelin/Klaudyn. Niestety, mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, a bliscy nie mogą nawiązać z nim żadnego kontaktu. Przedstawicielka służb zaapelowała o przekazywanie wszelkich sygnałów do Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, podając jednocześnie rysopis zaginionego.

Poszukiwany ma szczupłą budowę ciała, 170 cm wzrostu oraz krótkie włosy w kolorze ciemnego brązu. Z policyjnych ustaleń wynika, że w dniu zaginięcia prawdopodobnie ubrał ciemne spodnie oraz czarną kurtkę, która wyróżnia się żółtym zamkiem błyskawicznym i żółtym znaczkiem na froncie. Na nogach miał ciemne półbuty, natomiast przy sobie posiadał czarny, usztywniany plecak. 44-latek nosi okulary korekcyjne.

Apel policji w sprawie zaginionego 44-latka

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo, tel. 47 72 325 80, całodobowym numerem 112 - zaapelowała nadkom. Sulowska.

Należy pamiętać, że w przypadku zaginięć czas odgrywa kluczową rolę, a policyjne komunikaty wymagają natychmiastowej reakcji społeczeństwa. Rozpowszechnianie informacji, dokładne przyglądanie się przechodniom i przekazywanie śledczym najdrobniejszych tropów może decydować o powodzeniu całej akcji. Niezwykle ważna staje się obywatelska postawa, ponieważ to właśnie solidarność i spostrzegawczość mieszkańców często doprowadza sprawę do pomyślnego zakończenia.

