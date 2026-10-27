Zwłoki kobiety w Wiśle. Makabryczne odkrycie pod Mostem Świętokrzyskim

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-10-27 11:36

Wstrząsające znalezisko w centrum Warszawy. We wtorek, 27 października, w godzinach przedpołudniowych służby przeszukujące Wisłę wyłowiły zwłoki kobiety bezpośrednio pod Mostem Świętokrzyskim. Tożsamość zmarłej pozostaje na ten moment nieznana, a szczegóły tej tragedii badają policjanci wspólnie z prokuraturą.

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują służby, których głównym zadaniem jest identyfikacja zmarłej kobiety oraz dokładne wyjaśnienie przyczyn jej zgonu.

„W tej chwili prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłej” – przekazała w rozmowie z naszą redakcją asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Funkcjonariusze zwracają się także z prośbą o powstrzymanie się od spekulacji i niewyciąganie pochopnych wniosków na temat tego tragicznego zdarzenia. Do momentu pojawienia się nowych ustaleń śledczych nie sposób jednoznacznie określić, kim była odnaleziona w rzece kobieta.

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Wisła
ciało kobiety
Warszawa