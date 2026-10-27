Zwłoki kobiety w Wiśle. Makabryczne odkrycie pod Mostem Świętokrzyskim

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują służby, których głównym zadaniem jest identyfikacja zmarłej kobiety oraz dokładne wyjaśnienie przyczyn jej zgonu.

„W tej chwili prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłej” – przekazała w rozmowie z naszą redakcją asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Funkcjonariusze zwracają się także z prośbą o powstrzymanie się od spekulacji i niewyciąganie pochopnych wniosków na temat tego tragicznego zdarzenia. Do momentu pojawienia się nowych ustaleń śledczych nie sposób jednoznacznie określić, kim była odnaleziona w rzece kobieta.