Zwrot przed procesem w sprawie morderstwa Mai z Mławy. Obrończyni Bartosza G. zabiera głos, pełnomocnik rodziny ostro reaguje

Oświadczenie nowej obrończyni Bartosza G. ws. morderstwa w Mławie

Redakcja „Super Expressu” otrzymała oficjalne stanowisko mec. Agnieszki Prętczyńskiej, która niedawno przejęła obronę Bartosza G. Prawniczka zaznacza, że kreowany od miesięcy w prasie wizerunek całej sprawy mija się z faktami zgromadzonymi w dokumentacji śledztwa. Zwraca też uwagę, aby wypowiedzi oraz kontrowersyjne działania matki oskarżonego nie obciążały bezpośrednio jej klienta.

Przedstawicielka chłopaka przekazała „SE” informację o postanowieniu Sądu Okręgowego w Płocku. Wymiar sprawiedliwości nie zezwolił jej na ujawnianie mediom szczegółów z akt postępowania przygotowawczego przed ich oficjalnym odczytaniem na sali rozpraw. Zakaz dotyczy dowodów, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego.

Mimo sądowego zakazu prawniczka zapowiada dalsze kroki prawne i publikację szerszego stanowiska po zdobyciu stosownych pozwoleń od śledczych. „Odmowa zgody na ujawnienie informacji nie sprawia jednak, że informacje te przestają istnieć. Nie sprawia też, że medialne oskarżenia stają się prawdą” – napisała mecenas Prętczyńska w cytowanym oświadczeniu.

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Mecenas Wojciech Kasprzyk odpowiada na zarzuty obrończyni Bartosza G.

Błyskawiczną reakcję na oświadczenie wystosował pełnomocnik Jarosława Kowalskiego, ojca zamordowanej dziewczyny, ostro odpierając medialne zarzuty prawniczki. „To bzdura. Niczego nie sfałszowaliśmy ani nie skłamaliśmy. To, co przekazywaliśmy, opiera się ściśle na aktach i faktach, do których mieliśmy pełne prawo się odnieść” – komentuje stanowczo mec. Wojciech Kasprzyk.

Adwokat rodziny ofiary kategorycznie zaprzecza, jakoby wynosił z prokuratury objęte tajemnicą nagrania czy dokumenty. Dodaje przy tym, że śledczy nigdy nie wysuwali wobec niego żadnych oskarżeń z powodu rzekomego naruszenia tajemnicy postępowania.

Pełnomocnik ojca Mai nie przebiera w słowach, oceniając strategię nowej obrończyni, uznając ją za zwykłą manipulację przed wejściem na salę rozpraw. „Całe to jej działanie, łącznie z publicznym odcinaniem się od zachowań matki podejrzanego, to jedynie zagrywka procesowa obliczona na ocieplenie wizerunku Bartosza G. przed procesem” – skwitował dosadnie mecenas Kasprzyk.

Sonda Śledzisz sprawę zabójstwa Mai z Mławy? Tak Nie Czasami

Brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Zwłoki w kontenerze

Dramat rodziny rozpoczął się w 2025 roku, kiedy to 16-letnia Maja opuściła swoje miejsce zamieszkania, by spotkać się z Bartoszem G. Nastolatka zapadła się pod ziemię, a służby natychmiast ruszyły na poszukiwania. Po siedmiu dniach makabrycznego odkrycia dokonano w zaroślach nieopodal firmy należącej do bliskich oskarżonego, gdzie w kontenerze na odpady ukryto jej ciało. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że dziewczyna zmarła wskutek rozległych urazów głowy, zadanych serią brutalnych ciosów.

Głównym podejrzanym błyskawicznie stał się Bartosz G., którego zatrzymano na terytorium Grecji, gdzie młody mężczyzna przebywał na szkolnym wyjeździe w ramach wymiany. Procedura ekstradycyjna pozwoliła na szybkie przetransportowanie go w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rozprawa Bartosza G. rusza 7 października. Apel o szacunek dla zmarłej

Pomimo ewidentnego konfliktu na linii obrona-oskarżenie, przedstawiciele obu stron zgodnie przyznają, że najistotniejszym elementem całej sprawy pozostaje dramat ofiary oraz ból jej bliskich. „Jednoznacznie sprzeciwiam się obrażaniu Mai oraz jej poniżaniu” – zaznaczyła w swoim dokumencie adwokat reprezentująca oskarżonego nastolatka.

Sąd okręgowy zdecydował, że inauguracyjna rozprawa z udziałem Bartosza G. odbędzie się już 7 października.