17-latek planował zaatakować szkołę w Sierpcu. Są zarzuty i wniosek o areszt

Zgłoszenie nauczyciela zapobiegło tragedii w szkole w Sierpcu

Akcja służb miała miejsce w środę o poranku, zaraz po tym, jak pedagog przekazał mundurowym sygnały od zaniepokojonej młodzieży. Z informacji wynikało, że nastolatek opowiadał rówieśnikom o chęci dokonania niebezpiecznego czynu w placówce 7 października.

Policjanci bez wahania przystąpili do akcji, błyskawicznie obezwładniając i zatrzymując chłopaka w jego własnym miejscu zamieszkania.

Ostre narzędzia i dowody w smartfonie 17-latka

W trakcie przeszukania funkcjonariusze natknęli się na saszetkę należącą do zatrzymanego, w której ukryte były dwa ostre noże. Zabezpieczono także używany przez niego sprzęt elektroniczny, w tym telefon komórkowy.

Zgodnie z komunikatem mazowieckich mundurowych, analiza zawartości urządzenia wykazała, że chłopak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić planowany atak. Wszystkie te cyfrowe ślady zostały już włączone do akt prowadzonego dochodzenia.

Prokuratura w Sierpcu wnioskuje o areszt dla podejrzanego

W czwartek podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji poinformowała Polską Agencję Prasową, że młody mieszkaniec Sierpca usłyszał zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych pod adresem społeczności szkolnej.

Głos w sprawie zabrał również Bartosz Maliszewski z płockiej Prokuratury Okręgowej, potwierdzając skierowanie przez śledczych z Sierpca wniosku o izolację podejrzanego do miejscowego sądu. Posiedzenie aresztowe zaplanowano najpewniej na piątek, a do tego momentu niedoszły napastnik przebywa w policyjnym zamknięciu.

Burmistrz Sierpca komentuje zatrzymanie ucznia

Jarosław Perzyński, pełniący funkcję burmistrza miasta, przekazał, że podejrzany to uczeń trzeciej klasy jednego z lokalnych liceów lub techników. Włodarz zdecydował się nie ujawniać dokładnej nazwy placówki, aby uniknąć jej napiętnowania w przestrzeni publicznej.

Według samorządowca najważniejszym czynnikiem w tej sprawie była wzorowa postawa młodzieży, która nie zignorowała niepokojących słów kolegi i natychmiast zaalarmowała swojego pedagoga.

Jak ocenił włodarz: „Było to przytomne, odpowiedzialne, fantastyczne zachowanie młodych osób, które potrafiły zidentyfikować problem i powiadomić o nim nauczyciela, który informacje te przekazał z kolei policji, a ta mogła odpowiednio zareagować. Trzeba takie postawy chwalić i wskazywać jako godne powielania”.

Szef MSWiA o skutecznej akcji służb i szkoły

Głos na temat incydentu zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami zwrócił uwagę, że sukces operacji wynikał z doskonałej komunikacji między placówką oświatową a stróżami prawa.

Polityk podkreślił, że w podobnych przypadkach kluczowy jest czas reakcji po otrzymaniu pierwszych sygnałów o potencjalnym niebezpieczeństwie. Wydarzenia z Sierpca udowadniają jego zdaniem, że przytomność umysłu nastolatków, szybka interwencja nauczycieli oraz sprawna praca policjantów potrafią skutecznie zapobiec najgorszemu scenariuszowi.

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