18-latka dźgnęła nożem 40-latka w Sokołowie Podlaskim. Ranny po opatrzeniu trafił prosto do celi

Spis treści Zraniony 40-latek z Sokołowa Podlaskiego trafił do zakładu karnego

W poniedziałek, 5 października, na terenie powiatu sokołowskiego odbywało się spotkanie towarzyskie, podczas którego spożywano alkohol. Impreza w pewnym momencie przybrała wyjątkowo agresywny obrót, gdy uczestnicząca w niej 18-letnia kobieta zaatakowała 40-latka nożem, zadając mu ciosy w ramię oraz klatkę piersiową.

Zraniony uczestnik zdarzenia nie zdecydował się na natychmiastowe wezwanie ratowników na miejsce ataku. Postanowił najpierw wrócić do swojego miejsca zamieszkania i dopiero ze swojego domu zaalarmował służby o doznanych obrażeniach. Mundurowi po dotarciu pod wskazany adres odkryli zakrwawionego poszkodowanego, którego błyskawicznie przetransportowano do miejscowej placówki medycznej.

Zraniony 40-latek z Sokołowa Podlaskiego trafił do zakładu karnego

Medyczna pomoc okazała się zaledwie początkiem kłopotów poszkodowanego. Funkcjonariusze podczas standardowej procedury weryfikacji danych odkryli, że 40-latek od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i ciążył na nim wyrok dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności.

„Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Po opatrzeniu ran opuścił placówkę i trafił do zakładu karnego” – przekazała mł. asp. Aneta Szurowska z policji w Sokołowie Podlaskim.

Kryminalnym bardzo szybko udało się namierzyć i zatrzymać młodą napastniczkę.

„18-latka usłyszała zarzut narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – przekazała policjantka.

Obecnie trwają dalsze czynności śledcze, które mają na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności krwawego incydentu na terenie powiatu sokołowskiego.