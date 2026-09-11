8-latek na hulajnodze potrącony przez samochód przy szkole. Dziecko było z ojcem

8-latek został potrącony przez kierowcę Skody.

Dziecku towarzyszył trzeźwy ojciec.

Na miejscu trwa interwencja służb, dziecko jest badane przez ratowników.

Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku

Dziecko na hulajnodze potrącone przez Skodę

Do zdarzenia doszło w piątek 11 września 2026 roku, w rejonie Szkoły Podstawowej nr 404, przy ul. Cyklamenów 28, w okolicy Traktu Lubelskiego w Warszawie. Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 13.28.

Jak przekazała nam podkom. Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji, wskazują na potrącenie 8-letniego dziecka przez kierującego samochodem osobowym marki Skoda. Dziecko poruszało się hulajnogą i było pod opieką ojca. Mężczyzna był trzeźwy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. 8-latek jest obecnie badany przez ratowników. Stan zdrowia dziecka będzie można dokładniej ocenić po zakończeniu tych czynności. Policjanci cały czas prowadzą interwencję i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Służby na razie nie podają szczegółów dotyczących samego momentu potrącenia. Nie wiadomo również, co dokładnie doprowadziło do zderzenia samochodu z dzieckiem poruszającym się hulajnogą. Policjantka zaznaczyła, że wszystko jest jeszcze w trakcie ustaleń.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu wykonuje usługi przewozu osób "na aplikację", a życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.