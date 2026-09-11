Nowe informacje o zdrowiu maszynisty "Koziołka" i kierowcy ciężarówki. Jeden walczy o życie, stan drugiego stabilny

Maszynista "Koziołka" czuje się lepiej

41-letni maszynista pociągu relacji Lublin–Szczecin, który zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, wraca do zdrowia. Mężczyzna od początku przebywa w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Po katastrofie jego stan był określany jako ciężki i zagrażający życiu. Teraz lekarze przekazują znacznie lepsze informacje.

- Mężczyzna trafił do naszego szpitala tuż po zdarzeniu, jego stan jest stabilny - przekazała se.pl w piątek po południu portalowi se.pl Aneta Kuśta, kierowniczka biura zarządu i pełnomocniczka ds. praw pacjenta. Jak potwierdziła placówka, hospitalizowanym pacjentem jest właśnie maszynista pociągu „Koziołek”. Jego stan zdrowia poprawił się w trzeciej dobie po katastrofie.

Dwie osoby już wróciły do domów

Tuż po wypadku do radomskiego szpitala, oddalonego o około 30 kilometrów od miejsca tragedii, przewieziono trzy osoby. Wśród poszkodowanych była ciężarna kobieta. Po przeprowadzeniu badań lekarze pozwolili jej opuścić szpital. Do domu trafiła także druga pacjentka, która doznała urazu nogi. W piątek 11 września w tej placówce przebywał już tylko maszynista. To właśnie jego stan przez pierwsze dni budził największe obawy.

Kierowca ciężarówki nadal w ciężkim stanie

W katastrofie poszkodowany został również kierowca ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem. Jego stan nadal jest ciężki. Do tragedii doszło 9 września około godz. 11.25 w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy, a następnie doszło do zderzenia z pociągiem InterCity. W wyniku uderzenia lokomotywa została poważnie uszkodzona, a wagony wykoleiły się. W składzie podróżowało ponad 110 osób. Kilkanaście zostało rannych.

Zginęła 39-letnia pasażerka

Katastrofa miała również ofiarę śmiertelną. Zginęła 39-letnia mieszkanka Lublina, która podróżowała w pierwszym wagonie za lokomotywą. Kobieta była reanimowana na miejscu i początkowo udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Po przewiezieniu do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego jej stan jednak się pogorszył. Lekarze nie zdołali jej uratować. Pozostali ranni trafili do szpitali m.in. w Opocznie, Kielcach i Końskich.