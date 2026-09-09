Alerty RCB rozesłane do mieszkańców dwóch województw. Wiadomo, co jest powodem

Alert RCB trafił do mieszkańców Mazowsza i Lubelszczyzny w sprawie lisów

Komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na dobre zagościły w naszej codzienności. Zazwyczaj dowiadujemy się z nich, że idzie burza, że będzie ciepło lub zimno, jednak tym razem ostrzeżenie dotyczyło zupełnie innej kwestii. W środę do mieszkańców województw mazowieckiego i lubelskiego rozesłano alert z powodu planowanego na czwartek startu kampanii szczepień dzikich lisów przeciw wściekliźnie. Takie SMS-y również już wcześniej bywały rozsyłane do Polaków.

Akcja ruszy w czwartek na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny. Zgodnie z planem w województwie lubelskim zrzut szczepionek potrwa do niedzieli, a na Mazowszu zakończy się w środę. Służby zastrzegają, że plany mogą ulec przesunięciu z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych trudności.

W związku ze szczepieniami lisów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców obu regionów ostrzeżenie. Przedstawiciele RCB apelują o to, by nie dotykać szczepionek i by pilnować, aby nie miały z nimi kontaktu domowe zwierzęta.

Szczepionka dla lisów. Jak rozpoznać przynętę?

Preparat o nazwie Rabadrop umieszczono w przynętach mających kształt kwadratu lub koła. Ma brunatno-zieloną barwę i wyjątkowo silny, rybny zapach. Kapsułki będą zrzucane z powietrza z samolotów, ale też ręcznie rozkładane na terenach leśnych, polach i łąkach. Specjaliści zapewniają, że szczepionki nie trafią na obszary zabudowane, drogi czy w okolice zbiorników z wodą.

Środek ten opracowano z myślą o lisach, które wykazują dużą podatność na wirusa wścieklizny. Przez okres dwóch tygodni po rozmieszczeniu przynęt właściciele psów powinni zachować wzmożoną czujność i nie puszczać ich luzem w czasie spacerów po terenach zielonych.

W przypadku, gdy pies będzie miał kontakt ze szczepionką, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza weterynarii. Z kolei osoba, która nieświadomie dotknie preparatu, musi skonsultować się ze specjalistą. Jeżeli środek dostanie się do oczu, nosa, ust bądź w rejon otwartej rany, takie miejsce należy natychmiast umyć bieżącą wodą z dodatkiem mydła i zgłosić się do szpitala.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️„KOMUNIKAT: 10-13.09 w woj. lubelskim planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt!”.Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/aVOg6tnY8j— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 9, 2026

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