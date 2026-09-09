Wypadek na przejeździe kolejowym. Jak można uniknąć tragedii? Ważne zasady

Dramatyczne zderzenie pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych

Do tragicznego wypadku doszło w środę przed południem. Na przejeździe kolejowym ciężarówka przewożąca beton zderzyła się z pierwszym wagonem pociągu Intercity „Koziołek”, który kursuje na trasie Lublin – Szczecin. W składzie przebywało ponad stu pasażerów – według informacji przekazanych przez PKP, na ten kurs sprzedano 111 biletów. W wyniku zderzenia doszło do wykolejenia wagonów, a część pociągu przewróciła się na bok.

W wypadku ucierpiało 20 osób, z czego siedem wymagało pilnego transportu do szpitala. Niestety, jedna z nich poniosła śmierć. Pasażerom, którzy nie odnieśli poważniejszych obrażeń, zapewniono pomoc w specjalnym punkcie zorganizowanym w bibliotece w pobliskiej miejscowości Skrzynno, dokąd zostali przewiezieni autokarami.

Prokuratura rozpoczęła dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

– Mamy do czynienia ze zdarzeniem polegającym na sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem w postaci zgonu – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Wypadki na przejazdach kolejowych niemal zawsze są skutkiem błędu kierowców. To właśnie tam dochodzi do najpoważniejszych tragedii. Na przejazdach nie ma miejsca na pośpiech, brawurę czy jazdę na pamięć. Po wypadku w Sokolnikach Suchych należy jeszcze raz przypomnieć, jak należy zachowywać się na przejazdach, aby uniknąć kolejnych dramatów.

Przejazdy z rogatkami: Bezwarunkowy zakaz wjazdu

Jeśli na przejeździe znajdują się rogatki, przepisy są bezwzględne. Gdy tylko zapory zaczną się opuszczać, wjazd na tory jest surowo zabroniony. Nie wolno próbować przejechać w ostatniej chwili. Czerwone światło, dźwięk ostrzegawczy i ruch rogatek to jasny sygnał, że zbliża się pociąg. Pociąg jadący 100 km/h potrzebuje kilkuset metrów, aby się zatrzymać, więc kierowca nie ma szans na reakcję.

Sygnalizacja świetlna to nie sugestia, to rozkaz

Na wielu przejazdach kolejowych brakuje rogatek, ale działa sygnalizacja świetlna. Zasada jest prosta: czerwone światło oznacza całkowity zakaz wjazdu na tory. Kierowcy często ignorują sygnał, tłumacząc się, że nie widzieli pociągu lub wydawało im się, że jest jeszcze daleko. System sygnalizacji uwzględnia prędkość pociągu, więc migające czerwone światło to sygnał, którego nie wolno zignorować nawet na ułamek sekundy.

Przejazdy niestrzeżone: Odpowiedzialność w rękach kierowcy

To na przejazdach niestrzeżonych, bez zapór i sygnalizacji, dochodzi do największej liczby wypadków. Kierowcy muszą tam zachować szczególną ostrożność. Zbliżając się do takiego przejazdu, należy zwolnić, zatrzymać pojazd przed znakiem STOP, upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg, i dopiero wtedy ruszyć. Pociągi poruszają się szybko i cicho, więc wjazd na tory bez upewnienia się o bezpieczeństwie może skończyć się tragedią.

Czego absolutnie unikać na przejazdach kolejowych

Zasady ruchu drogowego są jasne i nie pozostawiają miejsca na interpretacje:

Kierowca nie może wjeżdżać na przejazd, jeśli nie jest pewien, że zdoła go opuścić.

Zatrzymywanie się na torach, ignorowanie zapór czy próby ucieczki przed nadjeżdżającym pociągiem są surowo zabronione.

Wjazd na tory w przypadku zatoru, który uniemożliwia zjazd, również stanowi złamanie przepisów.

Każde z tych naruszeń może prowadzić do dramatu, podobnego do tego w Sokolnikach Suchych.

Apel służb po tragedii na torach

Służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz kolejarze, przypominają, że przejazdy kolejowe są miejscami podwyższonego ryzyka. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, a od kierowców wymaga się pełnego skupienia.

Wydarzenia z 9 września udowadniają, że nawet chwilowa dekoncentracja może prowadzić do tragicznego w skutkach wypadku.

Służby apelują do kierowców o bezwzględne przestrzeganie znaków i sygnałów. Nie warto ryzykować życia dla kilku zaoszczędzonych minut.

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