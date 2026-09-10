Protest maszynistów skrócony. Pociągi i tak zwolnią w godzinach szczytu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-10 20:25

Piątkowy protest maszynistów będzie krótszy, niż zapowiadano, ale i tak obejmie poranne godziny największego ruchu. Związkowcy zmienili plan i zamiast całej doby akcja potrwa od północy do godz. 12. W tym czasie pociągi mają zwalniać przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym do 20 km/h.

Przewrócona lokomotywa i zniszczony wagon po katastrofie pod Przysuchą. O proteście maszynistów czytaj na Eska Warszawa.
Autor: Tadeusz Mróz

Maszyniści zwolnią do 20 km/h

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce poinformował w czwartek wieczorem o zmianie planów. Wcześniej zapowiadano, że protest potrwa przez całą dobę. Ostatecznie maszyniści będą strajkować od północy do południa. Przez ten czas, niezależnie od kategorii przejazdu kolejowo-drogowego, pociągi mają przejeżdżać z prędkością do 20 km/h. To oznacza, że utrudnienia przypadną także na godziny, kiedy wiele osób jedzie rano do pracy, szkoły czy przesiada się na kolejne połączenia.

Protest po katastrofie pod Przysuchą

Akcja jest reakcją na tragiczną katastrofę w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Pociąg InterCity relacji Lublin Główny–Szczecin zderzył się tam z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Zginęła 39-letnia pasażerka, a 10 osób trafiło do szpitali. Wstępne ustalenia wskazują, że ciężarówka wjechała na tory mimo sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.

Polecany artykuł:

Gest dobrej woli

ZZM tłumaczy skrócenie protestu troską o podróżnych i gestem dobrej woli. Związkowcy uznali również zapowiedzi ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka za pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemów, na które zwracają uwagę od lat. Minister zapowiedział rozpoczęcie prac nad zmianami przepisów oraz rozwiązaniami technicznymi mającymi poprawić bezpieczeństwo na przejazdach.

Śledztwo trwa, kierowca nie został przesłuchany

Sprawę katastrofy prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przysusze. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista są w poważnie ranni, dlatego nie wykonano z nimi dotąd czynności procesowych. 

Polecany artykuł:

Polecany artykuł:

Wyciekło nagranie z kabiny maszynisty! Tak doszło do zderzenia z ciężarówką na przejeździe kolejowym