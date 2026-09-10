Ogólnopolski protest maszynistów. PKP zapowiada konsekwencje dla strajkujących i szykuje autobusy

PKP PLK o potencjalnych opóźnieniach pociągów

Akcja strajkowa ma trwać w piątek, 11 września, przez całą dobę. Prędkość pociągów na przejazdach każdej kategorii zostanie zredukowana do 20 km/h. Według zapewnień PKP PLK może to doprowadzić do potężnych opóźnień zarówno na trasach lokalnych, jak i dalekobieżnych, a efekty strajku pasażerowie mogą odczuć również dzień później.

PKP PLK o konsekwencjach prawnych za strajk

Zarządca infrastruktury kolejowej traktuje zapowiedzi protestu niezwykle poważnie. Spółka poinformowała, że analizuje sytuację i może pociągnąć do odpowiedzialności organizatorów, jeśli akcja doprowadzi do zakłóceń w funkcjonowaniu polskiej kolei. Ostrzeżono, że strajk uderzy w setki tysięcy podróżnych.

Jako narodowy zarządca infrastruktury kolejowej analizujemy sytuację i będziemy rozważać wyciągnięcie adekwatnych konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za ewentualną destabilizację funkcjonowania polskiej sieci kolejowej.

PKP Intercity uruchomi zastępczą komunikację autobusową

Do ewentualnego paraliżu przygotowuje się PKP Intercity. Przewoźnik poinformował, że w przypadku problemów z przejazdem pociągów planuje uruchomienie zastępczych autobusów. Osoby posiadające bilety na 11 września będą mogły zwrócić je bez dodatkowych opłat, jeśli zrezygnują z podróży. Dodatkowo na największych stacjach pojawią się informatorzy, którzy pomogą pasażerom zaplanować dalszą drogę.

Jak sprawdzić informacje o opóźnieniach pociągów?

Protest, zorganizowany po wypadku w Sokolnikach Suchych, najprawdopodobniej dotknie podróżnych w całej Polsce. Przedstawiciele PKP Intercity proszą o bieżące sprawdzanie rozkładów jazdy. Wszelkie zmiany będą widoczne na Portalu Pasażera, stronach przewoźników oraz zostaną przekazane pasażerom bezpośrednio przez konduktorów. Nie wiadomo jeszcze, jak duże będą utrudnienia, ale kolej szykuje się na bardzo trudny piątek.