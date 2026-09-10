Sinfonia Varsovia dostała własny dom. To dopiero początek wielkiej inwestycji

Na Pradze-Południe otwiera się zupełnie nowa przestrzeń dla muzyki i mieszkańców. Sinfonia Varsovia wprowadza się do odrestaurowanych budynków przy ul. Grochowskiej 272.

− Od dzisiaj Sinfonia Varsovia ma swoją siedzibę, swój dom − powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W odnowionym kompleksie znalazły się m.in. dwie sale kameralne, cztery sale edukacyjne, przestrzenie dla muzyków, zaplecze biurowe, kawiarnia, restauracja, pokoje gościnne dla artystów oraz przestrzeń wystawiennicza Sinfonia Varsovia X.

Zabytkowe budynki dostały nowe życie

Kompleks tworzą dwa pawilony i pałac. Budynki pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Przez dziesięciolecia działał tu Instytut Weterynaryjny SGGW. Teraz zabytkowa przestrzeń została dostosowana do potrzeb jednej z najważniejszych warszawskich instytucji muzycznych. Powstał również podziemny, dwukondygnacyjny budynek techniczny, który obsługuje odnowione obiekty.

− Wreszcie będziemy mogli rozwinąć skrzydła, bo Sinfonia Varsovia to już nie tylko zespół artystów, ale duża instytucja funkcjonująca bardzo szeroko na rzecz krzewienia kultury i przybliżania mieszkańcom muzyki − mówił dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.

To dopiero pierwszy etap

Warszawa nie zamierza jednak na tym poprzestać. Jeszcze w 2026 roku ma rozpocząć się drugi etap inwestycji. Jego najważniejszym elementem będzie budowa głównej sali koncertowej na 1877 miejsc. Według zapowiedzi ma to być największa tego typu sala w Polsce. Ale na tym lista planowanych zmian się nie kończy. Powstanie również sala kameralna na około 400 miejsc, sale prób oraz zaplecze techniczne i artystyczne. Renowacji zostaną poddane także dwie zabytkowe oficyny znajdujące się w głębi działki.

Całość ma uzupełnić charakterystyczna ażurowa rama okalająca teren Sinfonii Varsovii. Z jej poziomu będzie można podziwiać panoramę okolicy oraz centrum Warszawy. Projekt nowej siedziby przygotowała pracownia Atelier Thomas Pucher.

Wielkie otwarcie już we wrześniu

Mieszkańcy nie będą musieli długo czekać na pierwsze wydarzenia w nowej siedzibie. Od 11 do 27 września potrwa festiwal Sinfonia Varsovia – Nowe Otwarcie. Program jest bardzo różnorodny. Zaplanowano koncerty symfoniczne i kameralne, recitale, jazz, muzykę współczesną oraz dzieła klasyczne z różnych epok.

Będą też wydarzenia skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Organizatorzy przygotowali warsztaty, koncerty familijne, wydarzenia dostępnościowe i sensorycznie przyjazne oraz działania angażujące lokalną społeczność.

Na Grochowską przeniosą się także Szalone Dni Muzyki

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie wystawa Polifonie, przygotowana we współpracy z artystami różnych dziedzin pod kuratelą Aleksandry Kędziorek. Festiwal zakończą natomiast Szalone Dni Muzyki. Po latach obecności w Teatrze Wielkim − Operze Narodowej wydarzenie w całości przeniesie się na Grochowską.

− Na początku była Sinfonia Varsovia i to jest najważniejsze − podkreślała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy.

Nowa siedziba ma być nie tylko miejscem prób i koncertów orkiestry. Ma stać się przestrzenią otwartą dla mieszkańców i kolejnym ważnym punktem kulturalnym Pragi-Południe. Warszawa wykonała więc pierwszy krok. Zabytkowy kompleks przy Grochowskiej dostał nowe życie, Sinfonia Varsovia ma wreszcie swój własny dom, a przed miastem jeszcze większe wyzwanie − budowa sali koncertowej na 1877 miejsc.