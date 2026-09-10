Katastrofa kolejowa pod Przysuchą. Jest ruch prokuratury

Jedna pasażerka zginęła.

10 osób trafiło do szpitali.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii

Śledztwo już ruszyło

Prokuratura Rejonowa w Przysusze wszczęła w czwartek śledztwo dotyczące katastrofy kolejowej. Postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a kilka innych odniosło obrażenia. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Radomiu sprawę prowadzi Wydział Śledczy tej jednostki.

Biegły zbada przyczynę śmierci pasażerki

W piątek ma odbyć się sekcja zwłok 39-letniej mieszkanki okolic Lublina, która zginęła w katastrofie. Biegły ma odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy śmierć kobiety pozostaje w bezpośrednim związku z katastrofą kolejową. To istotne dla dalszego przebiegu śledztwa i ustalenia odpowiedzialności za tragedię.

Nikt jeszcze nie został oskarżony

Na razie śledczy nie przedstawili nikomu zarzutów. Jak przekazała mazowiecka policja, zarówno maszynista pociągu, jak i kierowca ciężarówki są w poważnym stanie. Z tego powodu nie wykonano z nimi dotąd czynności procesowych.

Pociąg zderzył się z ciężarówką

Do katastrofy doszło w środę około godz. 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. Chwilę później ciężarówka zderzyła się z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny–Szczecin. W wyniku uderzenia wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony. Pociągiem podróżowały co najmniej 114 osoby, w tym trzech członków załogi.

Dziesięć osób w szpitalach

Po katastrofie pomoc medyczną otrzymało 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie po opatrzeniu zostały wypuszczone do domów. Osiem osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. W ciężkim stanie są maszynista pociągu oraz kierowca ciężarówki. Śledczy mają teraz ustalić dokładny przebieg katastrofy, a jednym z pierwszych ważnych elementów postępowania będzie sekcja zwłok zmarłej pasażerki.