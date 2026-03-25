Będzie nowa obwodnica miasta w woj. mazowieckim. “Znamy wykonawcę”

Nowa obwodnica w woj. mazowieckim coraz bliżej

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowej obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79 złożyła firma Mostostal Warszawa. Propozycja opiewa na kwotę blisko 190 mln zł. - Jeżeli od wyboru nie wpłynie odwołanie, dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą - przekazała Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Zawarcie umowy planowane jest na drugi kwartał 2026 r. Wykonawca dostanie trzy miesiące na remont DK79 w Zwoleniu oraz 39 miesięcy na budowę samej obwodnicy. Nim wybrana firma przystąpi do robót w terenie, przygotuje projekt budowlany i wykonawczy, a także uzyska potrzebne decyzje administracyjne. Prace powinny dobiec końca w 2030 r.

Jaka będzie nowa obwodnica Zwolenia?

W ramach opisywanej inwestycji powstanie trasa przebiegająca po wschodniej stronie miasta, w nowym śladzie DK79. - Będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Dostępność do obwodnicy będzie możliwa poprzez węzeł z projektowaną obecnie drogą ekspresową S12 oraz cztery skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK79, jedno z istniejącym przebiegiem DK12 oraz jedno z drogą powiatową relacji Zwoleń - Janowice - opisała Tarnowska.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co przełoży się na odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Jak podkreśliła przedstawicielka GDDKiA, obwodnica powstanie jako uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch ze wspomnianej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami.

Policyjna akcja "Bezpieczne przewozy” - zobacz zdjęcia:

