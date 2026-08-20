Chłopiec ciężko ranny pod Kozienicami. Konar drzewa uderzył w nastolatka

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-20 8:58

Dramat rozegrał się podczas prac przydomowych w Jasieńcu. 14-letni chłopiec został przygnieciony lub uderzony konarem drzewa. Jego stan był bardzo ciężki. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał nastolatka do szpitala w Warszawie.

Żółty śmigłowiec LPR w powietrzu nad dachem budynku. O wypadku 14-latka pod Kozienicami przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Grzegorz Kluczyński
  • 14-latek został ranny podczas rozładunku drewna.
  • Chłopiec był w bardzo ciężkim stanie.
  • Śmigłowiec LPR przetransportował go do Warszawy.
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Konar uderzył w nastolatka

W środę, 19 sierpnia, przed godz. 14 w Jasieńcu w powiecie kozienickim doszło do poważnego wypadku. 14-letni chłopiec został przygnieciony lub uderzony konarem drzewa. Według pierwszych ustaleń wypadek wydarzył się podczas prac przydomowych, w trakcie rozładowywania drewna. Na miejsce szybko dotarli strażacy, ratownicy medyczni i policjanci. Wezwano również śmigłowiec LPR.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas wyładowywania drewna z busa, w którym uczestniczyli 14-latek, 16-latek i 41-letni mężczyzna, jeden z fragmentów drewna w niekontrolowany sposób odbił się i uderzył w 14-latka - przekazała se.pl kom. Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

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Chłopiec poleciał do Warszawy

Stan nastolatka był bardzo ciężki. Ratownicy udzielili mu pomocy na miejscu, a następnie zdecydowano o transporcie do szpitala drogą lotniczą.

14-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Na razie nie są znane dokładne okoliczności wypadku ani stan zdrowia dziecka.

Źródło: Miejski Reporter, se.pl

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