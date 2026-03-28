Co ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy? Jest ważne ogłoszenie GDDKiA

Wybrano projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA, opracowaniem dokumentacji dla trasy S17 od węzła Drewnica do węzła Warszawa Wschód zajmie się za 7 439 040 zł wspomniane wyżej Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa. Odcinek ten jest bardzo istotny dla kierowców, gdyż stanowi brakującą część Warszawskiego Węzła Drogowego.

W ramach realizacji zadania wykonawca opracuje materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, a także przygotuje dokumentację, która będzie zawierała wariantowe poprowadzenie drogi. - Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. W trakcie projektowania przeprowadzimy akcje informacyjne ze społeczeństwem. Projektant, poza opracowaniem przebiegu trasy, wykona również szczegółowe badania warunków geologicznych - przekazała Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Czytaj również: Będzie nowa obwodnica miasta w woj. mazowieckim. “Znamy wykonawcę”

Wschodnia Obwodnica Warszawy - jak wygląda harmonogram inwestycji?

W ramach przygotowywanej obecnie inwestycji powstanie ok. 16-kilometrowy odcinek, łączący węzły Drewnica i Warszawa Wschód. Kierowcy skorzystają z dwóch jezdni po trzy pasy ruchu oraz planowanych węzłów. Przedsięwzięcie przewiduje również powstanie m.in. oświetlenia i odwodnienia drogi, obiektów inżynierskich oraz dróg do obsługi ruchu lokalnego, nowych chodników i ścieżek rowerowych.

Zgodnie z bieżącymi założeniami GDDKiA, umowa z biurem projektowym powinna zostać podpisana w drugim kwartale 2026 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dokumentacja ma być gotowa w 2029 r. W przeszłości Dyrekcja podawała, że roboty w terenie przypadną na lata 2032-2035.

Nowy most powstanie w Warszawie - zobacz zdjęcia:

Nowa infrastruktura w Warszawie już zniszczona. Wyrwali ławkę z betonem